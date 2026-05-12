‘근로자 손가락 절단’ 삼립 시화공장 압수수색

지난달 삼립 경기 시화공장에서 일어난 노동자 손가락 절단 사고를 수사 중인 경찰이 12일 해당 공장에 대한 압수수색에 나섰다.

경찰에 따르면 시흥경찰서는 이날 오전 시흥시의 삼립 시화공장에 수사관 23명을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 강제수사 대상이 된 삼립은 상미당홀딩스(옛 SPC그룹)의 관계사이다.

경기 시흥시 삼립 시화공장. 연합뉴스

이번 사고와 관련해 압수수색이 이뤄진 건 이번이 처음이다. 경찰은 사고가 난 햄버거빵 생산 라인의 컨베이어 관련 자료와 시화공장의 노동자 안전 교육 지침, 사고 예방 매뉴얼 등을 확보하는 데 집중하는 것으로 전해졌다.

지난달 10일 0시19분쯤 삼립 시화공장 햄버거빵 생산라인에서 컨베이어 센서 교체 작업을 하던 근로자 2명이 각각 손가락 일부가 절단되는 사고를 당했다.

경찰은 공장의 안전보건관리책임자인 센터장(공장장) 등 공장 관계자 5명을 업무상과실치상 혐의로 입건해 조사하고 있다.

삼립 시화공장에선 지난해 5월 50대 여성 근로자가 끼임 사고로 사망했으며, 올 2월에는 대형화재가 발생해 3명이 연기를 들이마셔 다치는 등 1년 사이 3건의 인명사고가 났다.

경찰 관계자는 “고용노동부 수사와 별개로 경찰이 단독으로 이번 압수수색 영장을 집행했다”고 밝혔다.