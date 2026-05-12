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정성호 장관, 檢총장대행과 5·18묘지 참배예정… 지휘부 첫 방문

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안경준 기자 eyewhere@segye.com
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5·18 민주화운동 46주년을 앞두고 정성호 법무부 장관이 구자현 검찰총장 직무대행 등 검찰 고위 간부들과 광주 국립묘지를 참배한다.

 

12일 법조계에 따르면 정 장관은 15일 구 대행, 광주 지·고검장, 법무부 검찰 실·국장 18명과 광주 5·18 국립묘지를 참배할 예정이다.

 

정성호 법무부 장관이 7일 경기 과천시 정부과천청사 법무부에서 열린 2026 신임검사 임관식에서 격려사를 하고 있다. 뉴스1
정성호 법무부 장관이 7일 경기 과천시 정부과천청사 법무부에서 열린 2026 신임검사 임관식에서 격려사를 하고 있다. 뉴스1

참배에는 구 대행을 비롯해 박규형 대검찰청 기획조정부장, 최지석 공공수사부장, 김태훈 대전고검장, 박철우 서울중앙지검장, 성상헌 남부지검장 등 검찰 층 인사 8명도 참석할 계획이다.

 

정 장관 등은 1980년 당시 고등학교 3학년으로 주남마을에서 계엄군에 의해 희생됐던 박현숙 열사와 당시 전남대 총학생회장이었던 박관현 열사의 묘를 참배한다.

 

법무부 장관이 검찰 총책임자와 광주 국립묘지를 찾는 건 처음이다. 검찰을 비롯한 국가 권력의 인권 침해 행태를 반성한다는 메시지를 주기 위한 차원으로 보인다.

 

정 장관은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 적은 글에서도 “국민은 검찰이 국민에게 가한 아픔과 고통에 대해 책임 있게 사과하고 변화하는 모습을 기대하고 있다”며 자성을 촉구한 바 있다.

안경준 기자

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