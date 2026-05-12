김용범 ‘AI시대, 국민배당금’에…이준석 “李정부 기여 없어”

김용범 정책실장, AI 초과이익 국민 환원 논의 제안

이준석 “정부가 강제하는 사회적 책임은 반기업 정책”

이준석 개혁신당 대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 6.3 지방선거 중앙선거대책위원회에서 발언하고 있다. 뉴시스

이준석 개혁신당 대표가 김용범 청와대 정책실장의 ‘국민배당금’ 발언을 “반기업 정책”이라고 비판했다.

이 대표는 12일 자신의 SNS(소셜미디어서비스) 계정에 “2022년 초부터 시작 된 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 호황에 이재명 정부가 기여한 것은 없다”며 이같이 밝혔다.

김 실장은 전날 페이스북에 “AI 인프라 시대의 과실은 특정 기업만의 결과가 아니라 반세기에 걸쳐 전 국민이 쌓아온 산업 기반 위에서 나온다”며 초과이익을 국민에게 환원하는 ‘국민배당금’ 논의를 제안했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 영업이익을 재투자·주주 환원·성과 보상 가운데 어디에 투입할지가 사회적 화두로 떠오른 가운데 나온 제안이다.

김 실장은 “그 과실의 일부는 전 국민에게 구조적으로 환원돼야 한다”며 “이것이 설계의 정당성이자 원칙”이라고 했다. 이어 “그 원칙에 가칭 국민배당금이라는 이름을 붙이고자 한다”며 “핵심은 개별 프로그램이 아니라 원칙”이라고 강조했다.

이에 대해 이 대표는 “오직 두 회사 임직원의 땀과 ‘5만 전자’ 소리를 들으며 손해를 감수하면서도 묵묵히 투자해 온 주주들이 어려운 시절을 인고해 온 세월이 있기에 오늘의 호황이 그분들의 보상으로 돌아오고 있는 것”이라고 했다.

그러면서 “일 잘하는 당나귀 과적해서 허리를 부러뜨리거나 황금알 낳는 거위를 치킨 튀겨먹는 이야기를 자꾸 하는 것은 5년 단임제 정부가 보통 빠지는 유혹”이라며 “하지만 기업은 그 이상의 타임라인에서 투자해야 한다”고 했다.

이 대표는 “‘혼자만 잘 먹고 살지 말고 사단에 돈 좀 싸게싸게 내라고’ 하는 것은 정치가 아니라 야인시대 우미관식 정치”라고 지적했다. 이어 “기업이 구성원에게 성과를 나누고 주주에게 배당하고 국가가 법률로 정한 세금을 성실히 납부하는 것. 그 이상의 ‘사회적 책임’을 정부가 강제하려는 시도, 이것이 바로 반기업정책”이라고 비판했다.

그는 미국의 경우 “AI 호황 속에서 단 한 개의 기업이라도 더 유치하려고 주(州)들이 앞다퉈 세금을 깎아주는 경쟁을 벌이고 있다”면서 “우리 정부는 무엇을 하고 있나. 삼성당나귀와 하이닉스당나귀 위에 어떻게 하면 짐을 더 얹을까 궁리하고 있다”고 했다.

이어 “당나귀가 더 멀리 갈 수 있게 짐을 덜어주고 거위가 더 많은 알을 낳도록 모이를 주자”며 “추가세수가 생길 것 같으면 우미관식 마인드로 매표할 생각보다 국가재정법 제90조를 철저히 지켜 나랏빚 갚는 데 쓰는 게 우선”이라고 밝혔다.