2026 코리아씨푸드쇼, 19일 코엑스서 개막

사진=한국수산회 제공

국내 수산식품 산업 전문 전시회인 ‘코리아씨푸드쇼 2026’이 오는 5월 19일부터 21일까지 서울 코엑스 B홀에서 열린다.

한국수산회가 주최·주관하는 이번 행사는 ‘K-씨푸드 세계 축제: 경계를 넘어, 지속가능한 미래로’를 주제로 개최된다. 해양수산부와 수협중앙회, 한국농수산식품유통공사(aT), 한국수산무역협회 등이 공동 후원한다.

행사에는 중국과 일본, 베트남, 필리핀, 방글라데시, 가나 등 8개국 88개 기업이 참가해 총 288개 부스를 운영할 예정이다. 참가 기업들은 수산가공식품과 냉동식품, 간편식 제품 등을 선보이며 국내외 바이어와 상담을 진행한다.

전시 기간에는 해외 10개국 40개사가 참여하는 수출상담회와 국내 유통사 21개사가 함께하는 내수 상담회도 열린다. 이와 함께 쿠킹클래스와 국제심포지엄, 한·베 미식 포럼, AI 라이브커머스 등 체험형 프로그램도 운영된다.

개막식 당일에는 샘킴 셰프와 외국인 크리에이터들이 참여해 현장 쿠킹쇼와 기업 부스 투어를 진행할 예정이다.

최근 수산식품 업계에서는 건강식과 단백질 식품에 대한 관심 확대와 함께 K-푸드 수출 흐름이 이어지면서 해외 판로 개척 움직임도 이어지고 있다. 특히 냉동·간편 조리 수산식품을 중심으로 글로벌 시장 진출 사례가 늘고 있다는 분석이다.

정영훈 한국수산회 회장은 “코리아씨푸드쇼를 통해 국내 수산식품 산업의 수출 경쟁력과 글로벌 네트워크를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.