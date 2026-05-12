“10년 만에 인천공항에서 제주도 가요”… 탑승률은 93.1%에 달해

인천-제주 직항 노선이 10년 만에 재개됐다. 국내 외 관광객의 여행편의가 향상될 것으로 예상된다.

인천국제공항공사는 12일 제주항공이 인천-제주 국내선 직항노선에 신규 취항했다. 인천공항공사는 국내선 확대 등 지방연계를 강화해 국민편의를 높이고 외래 관광객 유치에 적극 나서기로 했다.

12일 인천공항 제1여객터미널에서 10년 만에 운영을 재개한 인천-제주노선 승객들이 탑승수속을 하고 있다.

인천-제주 노선은 2016년 10월 수요부족으로 항공사가 운항을 중단한 이후 약 10년 만에 운항을 재개했다.

해당 노선에는 제주항공이 189석 규모의 B737 항공기를 투입해 주2회 운항한다. 5월에는 화요일과 토요일에 오후 3시55분 제주출발, 오후6시5분 인천에서 각각 출발한다. 6월 이후에는 월요일과 금요일 같은 시간에 각각 운항한다.

항공편명은 제주-인천 구간의 경우 7C166편을, 인천-제주 구간의 경우 7C167편을 사용하며 탑승수속은 인천공항 제1여객터미널 동편 1층에서 이뤄진다.

이날 제주공항에서 오전 9시45분쯤 출발한 항공편은 오전 11시쯤 인천공항에 도착했다. 인천에서는 오전 11시35분쯤 출발해 오후 12시50분쯤 제주에 도착했다. 인천-제주 노선 첫 취항편 탑승률은 93.1%였다.

인천-제주 노선 운항으로 인천공항을 통해 국내에 도착한 외국인들은 김포국제공항으로 이동할 필요 없이 인천공항에서 국내선 수속 절차를 거쳐 제주로 갈 수 있다.

인천공항공사는 이번 국내선 신규취항을 통해 인천공항을 이용하는 내 외국인의 해외여행 편의가 향상되고 신규 환승수요 창출 등 인천공항의 허브공항 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다.

특히 해외 관광객의 지역 관광지 접근성이 크게 향상됨에 따라 정부의 외래 관광객 3000만명 목표의 조기달성에 기여할 전망이다.

이번 제주 국내선 신규취항 외에 현재 인천공항에는 김해, 대구 를 연결하는 환승전용 내항기가 주 46회 운항 중이다. 또 전국 주요도시를 연결하는 공항버스가 전국 123개 노선에 하루 평균 2169편 운행 중이다.

환승전용 내항기는 김해, 대구 등 지역에서 출 도착 및 인천에서 국제선으로 환승해 해외로 이동하는 항공기 운항방식이다.

인천공항공사는 이번 국내선 신규취항을 계기로 앞으로 국내선 확대 등 인천공항과 지방연계를 강화함으로써 국민들의 편의를 제고하고 정부의 지역관광 활성화 정책에 적극 부응해 나갈 계획이다.

우선 항공사의 국내선 신규취항을 유도하기 위해 국내선 취항시 △여객공항이용료 △착륙료 △체크인카운터 사용료 등 공항시설사용료를 감면하고 항공사 선호 시간대에 슬롯을 배정하는 등 전방위 지원대책을 시행한다.

올해 하계시즌부터 인천공항의 슬롯이 기존 시간당 78회에서 80회로 확대됐다. 인천공항공사는 늘어난 슬롯을 국내선 직항 및 환승전용 내항기 증편에 최우선 배정할 계획이다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “이번 국내선 신규취항으로 인천공항과 전국 주요지역과의 연계성이 강화될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 국내선 취항을 확대해 국민들의 해외여행편의를 제고하고 정부의 외래 관광객 3000만명 달성 목표를 적극 지원하겠다”고 말했다.