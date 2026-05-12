故 최진실 "우리 딸 시집갈 때 다시 초대할게요"… 돌잔치 영상 공개

故 최진실의 딸 최준희가 결혼을 앞두고, 22년 전 자신의 돌잔치 영상을 공개했다. 최준희 인스타그램 캡처

배우 故 최진실의 딸 최준희가 결혼을 앞두고, 22년 전 자신의 돌잔치 영상을 공개했다.

지난 11일 최준희는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “할머니가 여태 간직하고 계시던 제 돌잔치 비디오를 드디어 복구해봤다”고 글과 함께 영상을 게재했다.

故 최진실이 최준희의 결혼식에 대해 언급하는 장면. 최준희 인스타그램 캡처

최준희는 “그런데 타이밍이 참 이상하죠. 영상 속 엄마가 ‘오늘 와주신 분들 나중에 우리 수민이 시집갈 때 꼭 다시 초대할 거니까 오래오래 건강하세요~ 라고 웃으면서 말씀하시는데, 정말 그 자리에 계셨던 분들이 이제 제 결혼식을 기다리고 계신다는 게 너무 신기하고 뭉클하더라고요”라고 마음을 전했다.

“그런데 또 한편으로는 그 모든 자리에 엄마, 아빠만 없다는 사실이 제일 슬프기도 했어요. 결혼 준비할수록 괜히 더 여러 감정들이 새록새록 올라오는 것 같아요”라고 이야기해 보는 이들을 뭉클하게 했다.

딸의 앞날을 축복하는 故 최진실. 최준희 인스타그램 캡처

최준희는 “사실 준비하면서 정말 많은 일들도 있었고 루머나 찌라시 같은 이야기들도 참 많았어서 모든 가족들이 힘든 시간 속에서 결혼 준비를 했었는데 저는 그냥 이 영상 하나로 다 충분하다고 생각했어요”라며 “제가 어떤 사랑 속에서 자랐는지 어떤 마음들로 지금까지 살아왔는지 다 담겨 있는 것 같아서요”라고 덧붙였다.

최준희는 글을 맺으며 자신의 개명 전 자신의 이름이 ‘조수민’이었다는 사실을 밝히며 ‘최준희’라는 지금의 이름이 훨씬 더 잘 어울린다고 생각한다고 적었다.

최준희에 관심과 사랑을 당부한 故 최진실. 최준희 인스타그램 캡처

앞서, 영상 속 故 최진실은 “우리 수민이가 건강하게 자랄 수 있도록, 예쁜 숙녀로 자랄 때까지 지속적으로 우리 수민이한테 관심과 사랑을 보여주셨으면 좋겠다”며 “제가 굉장히 마음이 벅찬데 너무 감사드린다”고 인사를 전하는 모습이 담겨 보는 이들의 마음을 울렸다.

한편, 2003년생인 최준희는 현재 인플루언서로 활동 중이다. 그는 오는 16일 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 앞두고 있다. 결혼식 혼주는 친오빠인 최환희가 맡는다.