월터리드 병원 가는 미국 대통령 [김태훈의 의미 또는 재미]

미국 월터리드 육군병원이 한국인들 사이에 유명해진 것은 유석(維石) 조병옥 박사 때문일 것이다. 1960년 3월15일로 예정된 제4대 대선을 앞두고 자유당 후보 이승만 대통령에 맞서 출사표를 던진 민주당 조병옥 후보가 위암 치료를 위해 미국으로 건너가 월터리드 병원에 입원했다. “만약 당선된다면 대통령 직무 수행에 문제가 없을 것”이라던 병원 측의 소견과 달리 조 후보는 그해 2월15일 병원에서 급서(急逝)했다. 일제강점기 독립운동가였던 고인의 장례는 대선을 20일가량 앞둔 2월25일 국민장(國民葬)으로 치러졌다.

미국 수도 워싱턴 인근 메릴랜드주 베데스다에 있는 월터리드 국립군사병원. 미 대통령 등 국가 요인들이 병에 걸리거나 다쳤을 때 치료를 받는 곳으로 유명하다. AP연합뉴스

월터리드 병원은 미 육군 군의관으로서 감염병 연구에 공헌한 월터 리드(Walter Reed) 육군 소령을 기리고자 1909년 개원했다. 미 수도 워싱턴에 위치한 이 병원은 다치거나 병든 미군 장병들 치료 말고도 중요한 임무가 하나 더 있으니, 대통령을 비롯한 미 정부 핵심 인사들의 건강을 책임지는 일이 그것이다. 오랫동안 월터리드 육군병원은 워싱턴과 가까운 메릴랜드주(州) 베데스다에 위치한 해군병원과 미군 의료 체계의 쌍벽을 이뤘다. 2011년 월터리드 병원이 베데스다로 이사를 가 해군병원과 합치며 지금은 육·해군 구분 없이 그냥 ‘월터리드 국립군사병원’으로 불린다. 2011년 10월 미국을 국빈 방문한 이명박 대통령 부부가 이 통합 월터리드 병원을 찾아 환자들을 위로하기도 했다.

코로나19 팬데믹 첫해인 2020년 10월 코로나19 확진 판정을 받고 월터리드 국립군사병원에 입원한 도널드 트럼프 미국 대통령이 병원 내 집무실에서 업무를 처리하고 있다. 백악관 홈페이지

2017년 1월 당시 55세이던 버락 오바마 대통령 퇴임 후 미국은 계속해서 고령의 대통령이 뒤를 잇고 있다. 도널드 트럼프 대통령이 첫 임기(제45대)를 시작했을 때 나이는 70세였다. 그의 재임 기간 동안 코로나19 대유행(팬데믹) 사태가 터졌다. 2020년 10월 코로나19 확진 판정을 받은 트럼프는 월터리드 군사병원에 입원해 치료를 받았다. 월터리드 병원은 대통령이 머무는 동안 국정을 챙기는 데 지장이 없도록 집무실과 회의실 등 만반의 시설을 갖춘 것으로 알려져 있다. 2021년 11월 당시 79세이던 조 바이든 대통령은 월터리드 병원에서 건강 검진을 받았다. 그가 마취 상태에 있던 85분 동안 카멀라 해리스 부통령이 대통령 권한대행을 맡은 사실이 전해져 화제가 됐다.

2025년 1월부터 대통령으로서 두 번째 임기(제47대)를 수행 중인 트럼프가 오는 26일 월터리드 군사병원을 찾는다. 이에 대해 백악관은 “트럼프 대통령이 예방적 건강 관리 차원에서 연례 건강 검진 및 치과 검진을 받을 예정”이라고 밝혔다. 1946년 6월14일 태어난 트럼프는 약 1개월 뒤면 80세가 된다. 얼마 전 트럼프는 유인 우주선 ‘아르테미스 II(2호)’를 타고 달 탐사 임무를 완수한 승무원들과 만난 자리에서 “우주비행사가 되려면 운동을 많이 해야 한다”며 “나는 신체적으로 아주 훌륭한 만큼 우주비행사로 성공하는 데 아무런 문제도 없었을 것”이라고 말했다. 자신의 건강을 과시한 셈인데 검진 결과가 좋게 나오면 대대적 홍보에 나서지 않을까 싶다.