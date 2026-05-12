韓 1분기 GDP 1.694% 성장… 세계 주요국 중 1위에 올라

1.3%대 印尼·中 큰 폭으로 제쳐

한국이 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률에서 세계 주요국 중 1위를 차지했다.



12일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 한국은 1분기 GDP 성장률 1.694%를 기록해 전날까지 속보치를 발표한 22개국 중 가장 높았다. 상대적으로 높은 성장세를 이어온 인도네시아(1.367%)와 중국(1.3%)을 큰 폭으로 제쳤고, 1분기에 경제가 1% 이상 성장한 3개국 안에 들었다. 미국(0.0494%)은 8위에 그쳤고, 프랑스(0.005%)는 역성장했다.



한국은 지난해 4분기 성장률이 -0.161%에 그쳐 주요 41개국 중 38위로 추락했으나 올해 들어 순위가 급반등했다. 다른 나라들이 속보치를 마저 발표한 뒤에도 한국이 1위를 수성할 경우 2010년 1분기(2.343%) 이후 16년 만의 분기 성장률 1위가 된다.