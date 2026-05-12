미래에셋, 증권업계 첫 분기 ‘순이익 1조 시대’ 열어

전년比 288% 급증 1조 19억 기록

해외 혁신기업 투자 등 성과 영향

주요 금융지주사 실적도 넘어서

삼성證도 4509억 역대 최대 실적

미래에셋증권이 1분기 순이익 1조원을 돌파하며 국내 증권업계 최초로 분기 순이익 ‘1조원 시대’를 열었다. 증시 활황으로 주요 대형사 실적이 급증하면서 증권사 한 곳이 일부 금융지주 전체 실적을 넘어서고 있다.



미래에셋증권은 1분기 연결 기준 당기순이익이 전년 동기 대비 288% 증가한 1조19억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 매출은 14조4287억원으로 138.4%, 영업이익은 1조3750억원으로 297% 각각 증가했다. 세전이익은 1조3576억원, 연환산 자기자본이익률(ROE)은 29%로 집계됐다. 1분기 말 기준 국내외 총 고객자산(AUM)은 3개월 사이 58조원 늘어난 660조원을 기록했다.



같은 기간 연금자산은 6조5000억원 증가한 64조3000억원 수준이 됐다. 특히 퇴직연금 중 고객이 직접 사업자를 선택하는 DC(확정기여형)·IRP(개인형퇴직연금) 합산 적립금은 1분기 말 기준 36조8000억원으로 적립금 규모 기준 전 금융업권 1위를 기록했다.



미래에셋증권의 이번 순이익은 대형 시중은행을 낀 주요 금융지주사의 실적마저 웃도는 규모다. 1분기 6038억원의 당기순이익을 낸 우리금융지주는 물론 NH농협금융지주(8688억원)의 그룹 전체 순이익보다도 증권사 한 곳이 벌어들인 이익이 더 많았다.



이런 실적 증대 배경으로는 해외 혁신기업 지분 투자와 글로벌 법인의 성과가 꼽힌다. 이번 분기에 약 8040억원의 평가이익을 냈는데, 스페이스X 등 글로벌 혁신기업의 가치 상승분이 대거 반영된 결과로 분석된다. 홍콩·뉴욕 등 해외법인 세전이익도 2432억원으로 역대 최대치를 달성했다. 미래에셋증권은 6월 홍콩에서 국내 증권사 최초로 모바일트레이딩시스템(MTS)을 출시하고 미국 증권사 인수를 추진하는 등 ‘글로벌 투자 플랫폼’으로 전환하겠다는 구상이다.



다른 증권사들도 잇달아 기대치를 웃도는 성적표를 내놓고 있다. 삼성증권은 11일 공시를 통해 1분기 당기순이익이 전년 대비 81.5% 늘어난 4509억원으로 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다고 발표했다.



대신증권도 전년 대비 164.2% 급증한 1025억원의 영업이익을 거뒀다.



14일 실적 발표가 예정된 한국투자증권에 대해서도 긍정적인 전망이 우세하다. 시장에서는 한국투자증권의 1분기 영업이익을 전년 대비 55% 증가한 8220억원 규모로 예상하고 있다.