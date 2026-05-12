12일 경기 안성시 안성팜랜드에서 열린 ‘농심천심 국민참여단 발대식’에서 강호동 농협중앙회장(가운데)과 참석자들이 퍼포먼스를 하고 있다. 농협 임직원과 대학생 봉사단 등 총 600여명으로 구성된 농심천심 국민참여단은 농촌 일손돕기와 함께 자신의 전공과 특기, 재능을 나누는 참여형 상생 모델이다. 발대식 이후 안성 지역 인근 농촌 현장에서 재능 나눔 활동을 펼치고 육묘장·과수원 등 영농 현장에서 일손을 도왔다.

<뉴시스>