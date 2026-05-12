[부고] 신상진씨 별세 외

▲신상진씨 별세, 김혜자씨 남편상, 신언종(GS건설 책임)·선종(부산외대 교수·전 서울시 대변인)·태영씨(동아예술대 외래교수) 부친상, 유현정·이연수씨(㈜아트앤컴 대표) 시부상, 최경훈씨(서울시립대 외래교수) 장인상=11일 오후 7시 신촌세브란스병원 발인 14일 오전 (02)2227-7500
▲신권희씨 별세, 신해균·연우·민경·수경씨 부친상, 소영순씨 시부상, 장동기·전재일·박인철씨(금호건설 대외협력담당 상무) 빙부상=12일 해남국제장례식장 발인 14일 오후 2시 (061)536-4494
▲송규석씨 별세, 이순애씨 남편상, 송태익(삼성전자 전략팀 부장)·현숙·현기·현옥씨 부친상, 이효근(한뫼경영컨설팅 대표)·홍덕화씨(한국군사문제연구원 이사·전 연합뉴스 부국장) 장인상, 송현승·희서씨 조부상, 이은지(치과 전문의)·현지·현조·홍주원(한양대 경영학과 강사)·진원씨 외조부상=9일 서울성모병원 발인 14일 오전 6시 (02)2258-5940
▲신상진씨 별세, 김혜자씨 남편상, 신언종(GS건설 책임)·선종(부산외대 교수·전 서울시 대변인)·태영씨(동아예술대 외래교수) 부친상, 유현정·이연수씨(㈜아트앤컴 대표) 시부상, 최경훈씨(서울시립대 외래교수) 장인상=11일 오후 7시 신촌세브란스병원 발인 14일 오전 (02)2227-7500
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