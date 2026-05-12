재학생 병목에 트리플링 현실화

가천대, 2026년 과밀지수 342.5%

“기초의학 교육 붕괴할 것” 우려

전체 학생 200여명인 ‘미니 의대’가 5년 뒤 두 배의 인원을 감당해야 하는 기형적 구조가 현실화할 전망이다. 전국 주요 의과대학의 2030년까지 재학생 변화를 시뮬레이션한 결과 가천대, 충북대 등 대학은 기존 체급의 3배가 넘는 학생이 한꺼번에 몰리는 ‘트리플링’ 현상으로 2030년 전교생 수가 역대 최대치에 이를 것으로 분석됐다.

한 의과대학 강의실 모습. 연합뉴스

12일 국회 교육위원회 소속 국민의힘 김용태 의원실을 통해 확보한 교육부 자료와 대학별 시뮬레이션 결과, 전국 의대 현 재학생 중 24·25학번에 해당하는 예과 2학년은 5784명(4월1일 기준)으로 집계됐다. 이는 2025학년도 전국 의대 총 모집인원(4567명)보다 1217명(26.3%) 많은 규모다. 휴학생을 제외한 수치인 데다 학점 부족으로 예과 1학년에 묶여 있는 인원까지 합류할 경우, 2학기 포화상태는 더욱 심화할 전망이다.



이 같은 병목 현상은 학교별로 큰 차이를 보였다.



기존 정원이 40명인 가천대는 올해 예과 2학년 재학생이 137명에 달해 과밀지수가 342.5%까지 치솟았다. 기존 수용 인원보다 3.4배에 달하는 학생이 수업을 듣고 있는 것이다. 충북대 역시 기존 정원(49명)의 2.8배에 달하는 139명이 한 학년에서 수업을 받게 됐다. 가톨릭대는 기존 정원(93명) 대비 78.5% 초과된 166명이, 부산대는 기존 정원(125명) 2배에 육박하는 214명이 재학 중이다.



의대 병목 현상은 해를 거듭할수록 심화되면서 교육 인프라를 압박할 전망이다.



일례로 가천대 의대는 현 예과 2학년이 본과 4학년이 되는 2030년에 전체 재학생 수가 453명에 달한다. 의대 증원 전인 2020년 231명, 2021년 236명이었던 전교생 규모의 2배에 육박하는 인원을 수용해야 한다. 기존 정원이 49명인 강원대 역시 현재 총 393명이 재학 중인데, 2030년 547명까지 불어난다. 증원 전 재학생 수가 300명 안팎이던 것에 비하면 87.3% 이상 급증할 전망이다.

현장에서는 특히 주로 예과 2학년과 본과 1·2학년이 해부학·생리학 등 의학의 근간을 배우는 기초의학 교육이 붕괴할 것을 우려하고 있다. 실습 기자재와 공간이 필수적인 수업에서 학생 수가 3배 이상 늘어날 경우 정상적인 교육이 불가능하기 때문이다. 현재 카데바(해부학 실습용 시신) 1구당 평균 실습생 수는 8.12명인데, 20명까지 늘어날 수 있다는 관측마저 나온다.

기초의학 교원 확보는 지지부진하다.

기초의학의 교수 총원은 2022년 1542명에서 2023년 1512명, 2024년 1552명, 2025년 1593명, 2026년 1606명으로 4.1% 증가에 그쳐 사실상 정체 수준이다. 단국대와 한림대 등 일부 대학은 ‘기초의학 전임교수 25명’이라는 ‘의학교육 평가 인증 기준’에도 미치지 못한 상태다.

수도권 의대의 한 교수는 “의학 교육의 핵심은 직접 보고 만지는 실습인데, 현미경 하나를 서너 명이 돌려보고 해부학 실습대는 접근조차 어려운 구조가 됐다”며 “이대로라면 미래 의사들의 역량도 보장할 수 없다”고 목소리를 높였다.

조윤정 전국의대교수협의회장도 “기초의학 교육뿐 아니라 본과 3∼4학년의 임상 실습 교육에도 지대한 지장을 초래하는 것이 명약관화한 일”이라며 “교육의 질을 보장하지 못하는 것이 의대입학정원 증원의 현실”이라고 지적했다.