SK하이닉스 곽노정 빌 게이츠·나델라 만난다…AI 메모리 동맹 공고히한다

MS CEO 서밋 2026 참석

곽노정 SK하이닉스 사장이 마이크로소프트(MS) 창업자인 빌 게이츠와 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)와 연달아 회동을 가진다. 이번 만남을 계기로 고대역폭메모리(HBM)와 같은 AI 메모리 공급을 둘러싼 양사 간 전략적 파트너십이 한층 공고해질 전망이다.

곽노정 SK하이닉스 사장. SK하이닉스 제공

12일 반도체 업계에 따르면 곽 대표는 이날(현지시간) 미국 워싱턴주 레드먼드 MS 본사에서 열리는 ‘MS CEO 서밋 2026’에 참석하는 것으로 알려졌다. 곽 대표는 지난 2024년 행사에도 참석한 바 있다. MS CEO 서밋은 MS가 전 세계 주요 기업 CEO와 업계 전문가를 본사로 초청해 기술 트렌드와 사업 전략을 공유하는 비공개 행사다. 행사는 초청장을 받은 일부 인사들만 참석할 수 있는 프라이빗 성격의 네트워크 장으로 알려져 있다. 행사 막바지에는 빌 게이츠 주재 공식 만찬도 예정돼 있다. 빌 게이츠 자택에서 열리는 이 만찬은 한동안 중단됐다가 최근 재개된 것으로 알려졌다. 곽 대표 역시 해당 일정에 참여할 가능성이 있는 것으로 전해졌다.

AI 메모리 분야에서 MS와 SK하이닉스는 긴밀한 협력관계를 구축하고 있다. MS는 SK하이닉스로부터 D램과 낸드플래시를 공급받는 대형 고객사로, 현재는 자사의 최신 인공지능(AI) 칩 ‘마이아 200’에도 SK하이닉스의 5세대 HBM3E(5세대)를 탑재하고 있다. MS는 이 칩을 미국 아이오와주 데이터센터에 이미 설치했고, 애리조나주의 데이터센터에도 추가하는 등 향후 사용처는 더 확대될 것으로 보인다.