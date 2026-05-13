[투데이여의도스케치] ‘텃밭 사수’ 정청래 “히말라야산맥 같은 당에 있어야 승리”…‘광폭 행보’ 장동혁 “충청에서 국힘 지켜달라”

정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 12일 전남 강진군 군동면 강진제2실내체육관에서 열린 전남ㆍ광주ㆍ전북 공천자대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

① 정청래 “히말라야 산맥 같은 당에 있어야 승리”

더불어민주당 정청래 대표가 6·3 지방선거 후보자들을 향해 “승리 가능성이 높고, 당원과 국민들 사랑 받는 이유는 히말라야 산맥 같은 당에 있기 때문”이라고 강조했다. 최근 호남에서 무소속 출마가 잇따르며 ‘텃밭 수성’에 비상등이 켜지자 사실상 김관영 전북도지사 예비후보 등 무소속 주자들을 비판하며 여당 지지층 결집에 나선 것으로 풀이된다.

정 대표는 12일 충북 청주에서 열린 대전·세종·충북·충남 공천자대회에 참석해 허태정 대전시장 후보, 조상호 세종시장 후보, 신용한 충북도지사 후보, 박수현 충남도지사 후보를 차례로 호명하며 “에베레스트 산이 제일 높은 이유”를 이 같이 말하며 이른바 ‘민주당 간판의 힘’을 강조했다.

정 대표는 “청주시장 후보가 된 이장섭 후보도 더불어민주당 당원이기 때문에, 당원이 품고 있기 때문에 당선 가능성이 높다”며 “파란 점퍼를 입고 자신의 이름을 당당하게 앞에 내세울 수 있는 이유는 우리가 히말라야 산맥 같은 더불어민주당의 자랑스러운 당원이기 때문에 그렇다는 것을 한시도 잊어선 안 되겠다”고 거듭 강조했다.

아울러 정 대표는 “‘윤석열 검찰독재정권’ 3년 동안 경제는 폭망했고 국격은 실추됐고 우리 삶은 팍팍해졌다”며 “헌법과 민주주의를 파괴·공격했던 반헌법·반민주 세력을 이번 선거에서 심판하자”고 호소했다.

국민의힘 장동혁 대표가 12일 충남 천안시 김태흠 충남지사 후보 선거사무소에서 열린 제9회 전국동시지방선거 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

② 장동혁 “충청의 한 표가 대한민국 미래의 이정표가 될 것”

국민의힘 장동혁 대표는 12일 충청권과 영남권을 훑으며 광폭 행보를 이어갔다. 6·3 지방선거가 다가오며 보수 결집세가 강화되자 장 대표가 전면에 나서 보폭을 넓히는 모양새다. 다만 서울 등 수도권에선 여전히 장 대표와 거리두기를 이어갔다.

장 대표는 이날 충남 천안 김태흠 후보 선거사무소에 열린 충남도당 필승결의대회에 참석해 “금산 출신 정청래 대표는 부산 가서 ‘오빠 한번 불러보라’고 애걸하다가 충청인들의 자존심을 다 구겨놓고 국민적 망신의 대상이 되고 있다”고 꼬집었다.

장 대표는 이어 “충청 출신의 박성준 민주당 의원은 ‘국민의 8~9명은 공소 취소가 뭔지도 모른다’라고 하면서 국민들을 바보 취급하고 있다”고 지적했다. 그러면서 “충청의 한 표가 대한민국 미래의 이정표가 될 것”이라며 “충청에서 국민의힘을 지켜달라”고 말했다.

장 대표는 오후엔 대구로 이동해 경북도당 선거대책위원회 발대식에 참석했다. 추경호 대구시장 후보를 비롯해 송언석 원내대표, 정희용 사무총장도 자리했다. 장 대표는 “범죄자 이재명 때문에 나라가 이 지경이 됐는데, 이재명이 피해자인가 국민이 피해자인가”라며 “오늘부터 국민의힘을 위해, 대한민국을 위해 싸워달라”고 호소했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 12일 서울 동대문구 청량리역 광장에서 '서울 공간 대전환' G2 공약을 발표하고 있다. 뉴시스

③ 정원오, ‘감사의 정원’ 겨냥 “졸속 선거용”

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 12일 광화문 광장에 조성된 ‘감사의 정원’ 준공식이 12일 진행된 데 대해 “졸속 선거용”이라고 비판했다.

정 후보는 이날 서울 청량리역 광장에서 공약 발표식을 연 뒤 기자들과 만나 “감사의 정원에 200억원이 넘는 시민 세금이 들어갔고, 그간의 원래 취지가 많이 훼손됐다”며 “이렇게 선거 전에 졸속으로 추진하고 오픈식(준공식)까지 한 것은 참전국에 대한 감사의 의도가 아니라 선거용이었다는 것을 스스로 드러낸 것”이라고 지적했다. 오세훈 시장 재임시절 역점 사업으로 추진된 감사의 정원은 한국 전쟁 참전 용사들에 대한 감사의 의미를 담은 조형물로, 약 207억원이 투입됐다.

민주당 중앙선대위 공보단의 박경미 대변인도 “보여주기식 전시행정의 결정판”이라고 평가했다. 그는 “광화문광장은 민주주의의 성지이자, 세종대왕과 이순신 장군의 정신이 살아 숨쉬는 역사적 공간”이라며 “그 고결한 공간에 군대 사열을 연상시키는 ‘받들어 총’ 조형물을 세웠다”고 지적했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 12일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 서울시당 선대위 발대식 및 서울시당 선대위-서울시장 후보 연석회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

④ 오세훈 “정원오, 무능·무책임·무비전”

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 12일 더불어민주당 정원오 서울시장 후보를 겨냥해 “무능하고 무책임하고 무(無)비전”이라며 맹공을 펼쳤다.

오 후보는 이날 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 서울시당 선거대책위원회 발대식에 참석해 ‘감사의 정원’을 졸속 사업이라고 비판한 정 후보 발언을 겨냥해 이같이 말했다. 오 후보는 “정상적인 후보라면 동의한다든지 반대한다든지 입장을 분명히 해야 할 텐데 두루뭉술 회피하기 위해 ‘선거용 사업’이라고 하고 넘어갔다. 참 비겁하다”며 “서울시장으로서 자격이 없는 분”이라고 지적했다.

그는 이어 “이야기하기 곤란하면 적당히 넘어가는 정 후보는 심지어 공소취소 특검법안에 대한 질문에도 ‘정쟁하지 말라’며 엉뚱한 얘기만 한다”며 “헌법 질서의 뿌리부터 흔드는 대통령의 시도에 눈치를 보다 적절한 표현을 찾지 못해 ‘정쟁’이라고 하는 것이냐”라고 비판했다.