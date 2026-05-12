'한밤 빛의 향연' 경주 형산강 연등문화 축제 14일 팡파르

형산강 금장대·경주 도심 일원서 31일까지 다채로운 행사

황룡사 9층 목탑등·연등숲 조성, 야간 관광명소 기대

시민 참여형 '연등 플로깅' 통해 환경보호 의미 더해

동국대학교 WISE캠퍼스는 오는 14~31일까지 경주 형산강 금장대와 경주시내 일원에서 '2026 형산강 연등문화축제'를 개최한다고 12일 밝혔다.

형산강 연등문화축제. 경주시 제공

이번 행사는 연등 전시와 제등행렬, 문화공연, 체험행사 등 다양한 프로그램으로 진행한다.

14일 오후 5시 개막 축하공연을 시작으로 개막식과 점등식, 제등행렬이 이어지며, 오는 31일까지 형산강 일대와 도심 곳곳에서 연등숲과 거리연등 전시를 운영한다.

특히 형산강 금장대 일원에 조성하는 연등숲은 형산강을 대표하는 야간경관 명소로 꾸며, 시민과 관광객들에게 색다른 볼거리를 제공할 예정이다.

개막식에서는 동국대 WISE캠퍼스 중앙동아리 공연 등 다양한 축하공연이 펼쳐지며, 연등 점등식을 통해 축제의 시작을 알린다.

축제의 하이라이트인 제등행렬은 개막식 이후 진행한다. 금장대 앞 형산강 둔치를 출발해 경주여고 삼거리와 동대 네거리, 중앙시장 네거리 등을 지나 봉황대까지 약 3km 구간을 행진한다.

2026 형산강 연등문화축제 포스터. 동국대 와이즈캠퍼스 제공

또 형산강 금장대 맞은편 고수부지에서는 황룡사 9층 목탑등을 중심으로 한 전통 장엄등 전시를 준비하고, 친환경 실천 프로그램인 '연등 플로깅' 행사도 펼쳐진다.

이와 함께 올해는 '산사음악회' 콘셉트를 적용해 다양한 전통등과 등간로드를 조성해 야간 경관을 한층 풍성하게 꾸밀 예정이다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장은 "형산강 연등문화축제가 경주의 역사·문화·관광 자산을 활용한 체류형 문화관광 콘텐츠로 자리매김하도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.