칸 심사위원장 박찬욱 “정치와 예술, 대립 개념 아냐…핵심은 예술적 성취”

박찬욱 감독이 칸 국제영화제 심사위원장 자격으로 “정치와 예술은 대립하는 개념이 아니다”라며 영화 평가의 기준은 정치적 메시지가 아니라 예술적 성취에 있어야 한다고 밝혔다.
박 감독은 12일(현지시간) 제79회 칸영화제 개막식에 앞서 열린 심사위원단 기자회견에서 “정치와 예술을 분리해야 한다고 생각하지 않는다”며 “둘을 대립하는 개념으로 생각하는 것 자체가 이상한 일”이라고 말했다.
그는 영화가 정치적 주장을 담고 있다는 이유로 배제하거나, 반대로 정치적 메시지가 있다는 이유만으로 우대하는 태도 모두를 경계해야 한다고 강조했다. 박 감독은 “아무리 훌륭한 정치적 주장을 말하고자 해도 예술적으로 탁월하게 성취되지 않는다면 그것은 프로파간다에 불과할 것”이라며 “반대로 예술적으로 잘 구현된다면 경청할 가치가 있다”고 말했다.
전날 박 감독은 AFP 통신과의 인터뷰에서도 작품 평가 원칙과 심사 기준을 밝힌 바 있다. 그는 “상은 50년, 100년 동안 남을 작품들에 주어져야 한다”며 오래도록 사랑받을 작품에 주목하겠다고 했다.
또한 작품이 국적, 장르, 정치적 이념 등 외부 요소가 아니라 “오로지 작품 자체의 가치”에 기반해 평가해야 한다고 밝혔다. 그러면서 “영화 제작자들은 정치적 주제에 대해 자유롭게 관여할 수 있지만, 결국 영화의 예술적 성취가 가장 중요하다”고도 했다.
한국인 최초로 칸영화제 심사위원장을 맡은 데 대해 박 감독은 “어쩔 수 없이 처음이라는 감회를 갖지 않을 수 없다”면서도 국적이 심사 결과에 영향을 미치지는 않을 것이라고 선을 그었다. 그는 “가능한 한 공정하고 객관적으로 심사하겠다”고 밝혔다.
아울러 그는 한국 영화의 위상 변화에 대해서도 언급했다. 박 감독은 “한국 영화가 영화의 변방으로 취급되던 긴 세월이 있었지만, 그 시절에도 한국에는 훌륭한 감독과 배우들이 있었다”며 “시간이 흐르고 한국도 세계 영화의 중심 중 하나로 역할을 하고 있는데, 시대에 맞는 움직임이라고 생각한다”고 말했다.
한편 그는 영화제 심사위원장 자리에 대해 “영화사 자체에 영향을 미칠 수 있는 중요한 역할”이라며 “우리 시대에 어떤 영화가 중요한지 세상에 알리는 데 기여하는 셈으로, 이상적으로는 훗날 역사가 이러한 판단을 검증해주길 바란다”고 덧붙였다.
12일 개막하는 제79회 칸영화제는 23일까지 이어진다. 경쟁 부문에는 나홍진 감독의 ‘호프’를 비롯해 22편이 진출했으며, 박 감독이 이끄는 심사위원단은 황금종려상을 포함한 주요 수상작을 선정한다. 심사위원단에는 배우 데미 무어, 감독 클로이 자오, 배우 스텔란 스카스가드 등이 포함됐다.
박 감독은 올 7월 6일부터는 프랑스 남부 소도시 아를에서 첫 유럽 개인 사진전도 연다. 그가 영화 촬영 현장과 한국 일상 풍경 등을 담은 사진을 만나볼 수 있다. 그는 “감독으로서 나는 모든 세부 사항을 최대한 통제하려 노력하는데, 그에 비해 사진은 나에게 해독제 같은 것”이라고 설명했다.