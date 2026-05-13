위성락 “나무호 피격, 드론이라고 단정할 근거 없어”

“미사일 등 여러 가능성 열려 있어”

트럼프 ‘이란 공격’ 언급엔 ”정확한 정보인지 의문”

위성락 청와대 국가안보실장은 13일 호르무즈 해협에서 벌어진 한국 해운사 HMM의 ‘나무(NAMU)호’ 피격과 관련해 “(현재까지) 드론 (공격)이라고 단정할 근거가 있지 않다”고 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 13일 서울 프레스센터 한국신문방송편집인협회에서 열린 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

위 실장은 이날 오후 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 한국신문방송편집인협회 초청 간담회에서 아랍에미리트(UAE)가 나무호에 대한 공격을 “테러리스트의 드론 공격”이라고 발표한 데 대해 이같이 말했다.

그는 “UAE가 낸 성명을 봤는데 어떤 나라를 고려해서 공격 형태를 특정하지 않는 건 아니다”며 “여태까지의 조사 결과를 감안하고 추가해서 판단해야 하기 때문”이라고 했다. 이어 “드론이 아니면 뭐냐 (물으면) 미사일일 수도 있고 여러 가능성이 열려있다”고 말했다.

위 실장은 공격 주체를 두고 이란이 거론되는 데 대해서도 “추정이 가능해 보이기도 하지만 여전히 확실하지 않다”고 했다.

그는 도널드 트럼프 미국 대통령이 “한국 화물선이 혼자 행동하다 이란의 공격을 당했다”고 발언한 데 대해서도 “트럼프 대통령이 어떤 근거로 이란이라고 했는지는 잘 모르고 있다”며 “한미 실무진 사이에서 논의했고 하고 있는데, 미국으로부터 트럼프의 근거를 가지고 있냐에 대해 석연한 답은 듣지 못했다”고 했다.

호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 통항을 위한 기여 방안으로는 군사적인 역할도 검토하고 있다고 밝혔다. 위 실장은 “세부 사항을 말씀드리기는 어려우나 여러 단계에 군사적인 역할은 있을 수가 있겠다”며 “낮은 단계부터 어디까지 할 수 있을지를 검토하고 있는 단계”라고 덧붙였다.