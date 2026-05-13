교촌에프앤비, 1분기 매출 1234억원…영업이익은 53억원

조류인플루엔자 장기화·고환율 등이 영향

교촌에프앤비는 13일 올해 1분기 매출이 연결기준 1234억원, 영업이익은 53억원으로 잠정 집계됐다고 13일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 각각 1%, 50.6% 감소했다.

교촌에프앤비는 13일 올해 1분기 매출이 연결기준 1234억 원, 영업이익 53억원으로 잠정 집계됐다고 13일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 각각 1%, 50.6% 감소했다. 교촌에프앤비 제공

올해 1분기에는 동절기 조류인플루엔자(AI) 장기화, 중동 정세 불안, 고환율 등 대외 변수에 따른 원자재 수급과 원가 상승 영향이 매출과 수익성에 반영됐다.

교촌의 매출에는 동절기 AI 장기화에 따른 원자재 수급 불안정과 가맹점 전용유 지원 등이 영향을 미쳤다. 다만, 미국과 중국 등 글로벌 매장 운영 정상화와 신사업 부문 매출 확대로 감소 폭은 제한적이었다.

영업이익에는 원·부자재 수급 비용 증가와 원가 상승, 운반비와 광고선전비 등 판관비 증가가 복합적으로 반영됐다.

교촌에프앤비 관계자는 “2분기에는 주요 제품의 원자재 수급 안정화에 집중해 매출 증가의 기반을 확보할 계획”이라며 “가정의 달, 스포츠 관람 수요, 여름 성수기 진입 등 치킨 소비 확대 요인에 대응한 마케팅 강화로 매출과 영업이익 증대에 전력을 다할 예정”이라고 말했다.