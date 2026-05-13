본사 수리 맡겨야 한다며 1년 넘게 걸려

국내 수선업체 SNS서 탄로… 소비자 분통

A씨 "명품 브랜드 고객 신뢰 저버린 사안"

논란되자 디올 측, 뒤늦게 사과·환불안 제시

"세계적인 명품 브랜드가 소비자를 상대로 거짓말을 할 줄은 꿈에도 몰랐습니다."



13일 연합뉴스 취재에 따르면 경기도 용인에 거주하는 A씨는 2016년 디올 F/W(가을/겨울) 런웨이 쇼라인에서 공개된 명품 가방을 부산 해운대의 한 백화점 디올 매장에서 700여만원에 구매했다.

지난 6일 용인에서 취재진을 만난 A씨가 보여준 이번 사건 명품백. 연합뉴스

보통 300만~400만원 상당인 일반적인 제품보다는 더 비싼 가격이었지만, 당시 국내에 단 한 점만 들어왔다는 매장 직원의 말에 A씨는 거금을 들였다.



A씨는 8년여간 사용하던 가방의 외부 장식인 비즈(Beads)가 2~3개 떨어지자 2024년 12월 서울 강남의 한 백화점 디올 매장을 찾아 수리를 의뢰했다.



당시 매장 직원은 "해당 제품이 희귀 라인이라 비즈 여유분이 본사에만 있다. 가방을 프랑스 파리로 보내 수리해야 한다"고 설명했고, A씨는 이 말을 믿고 가방을 맡겼다.



하지만 몇 달이면 될 줄 알았던 가방 수리는 1년이 넘도록 마무리되지 않았다.

국내 수선업체의 SNS 영상. 연합뉴스

A씨는 결국 지난 2월 24일 매장에 항의했고, 매장 측은 "파리에서 제품이 곧 들어올 것"이라고 답변했다.



그런데 매장 측은 바로 그 이튿날 가방 수리가 끝나 포장까지 마쳤다고 A씨에게 연락했다.



하루만에 수리가 끝났다는 말에 A씨는 반갑기보다는 찝찝한 기분이 들었지만, 명품 브랜드에서 제품 관리를 허투루 하지 않았으리라 생각하고 가방을 되찾아 왔다.



그러나 숨겨져 있던 진실은 가방을 되찾아온 지 한 달여가 지난 3월 23일 A씨가 SNS에서 국내 수선업체의 홍보 영상을 우연히 보게 되면서 드러났다.



해당 업체가 같은 달 16일 올린 '디올 레이디백 떨어진 장식 수선'이라는 제목의 영상에는 A씨가 구매한 가방과 동일한 디자인의 가방에 비즈를 붙이는 작업 과정이 담겨 있었다.

디올 측의 사과 문자. 연합뉴스

A씨는 영상 속 가방이 자기 것이라고 확신하고 디올 고객센터와 매장 측에 여러 차례 전화를 걸어 확인을 거듭했다.



그 결과 파리 본사에서 수리했다던 가방이 사실은 한국의 사설업체에서 수리한 사실이 최종 확인됐다.



A씨는 "매장 측은 '파리 본사에서 수리했다'고 말했다가 나중에는 '비즈를 본사에서 받아서 국내 아틀리에(작업장)에서 수리했다'는 식으로 말을 계속 바꾸면서 거짓말을 했다"며 "본사에서 수리했다는 증거를 보여달라고 했지만, 매장 측은 작업지시서나 송장 등을 전혀 제시하지 않고 있다"고 주장했다.



그러면서 "문제의 SNS 영상을 보면 원래 가방에 붙어 있던 비즈를 떼어 보이지 않는 부분에 옮겨붙이는 임의 수리를 한 장면도 나온다"며 "내 가방이 지난 1년 넘게 어디서 어떻게 보관됐는지 알 수 없는 것도 화가 나는데, 이제는 진품인지 가품인지 구분조차 할 수 없게 됐다"며 분통을 터뜨렸다.

지난 6일 용인에서 취재진을 만난 A씨가 보여준 이번 사건 명품백. 연합뉴스

A씨는 법률 대리인을 통해 디올 측에 내용증명을 보내는 등 법적 대응에 나섰다.



법무법인 평정 관계자는 "명품 브랜드가 고객 신뢰를 저버린 중대한 사안"이라며 "소비자의 정당한 권익 보호와 시장의 공정한 질서 확립을 위해 민형사상 대응을 해나갈 것"이라고 말했다.



전문가들은 디올 측이 가방 수리를 의뢰한 소비자를 기망한 만큼 민사적으로는 손해배상 청구를, 형사적으로는 재물손괴죄 적용을 검토하는 것이 가능하리라 보고 있다.



디올 측은 평정을 통해 A씨에게 "가방을 다시 파리 본사로 보내 수리해주겠다"는 제안과 함께 환불안을 제시한 상태이다.



연합뉴스는 디올 측의 입장을 듣기 위해 여러 차례 전화와 문자메시지 등으로 연락을 취했지만 답변을 듣지 못했다.

<연합>