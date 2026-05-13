“경찰 부른다고 했는데도 몰래 찍어”…‘생활의 달인’ 무단 촬영 논란

SBS 교양 프로그램 ‘생활의 달인’ 제작진이 한 베이커리 업장을 사전 동의 없이 촬영해 방송한 사실이 알려지면서 논란이 일고 있다. 제작진은 “과욕으로 인해 발생한 과오”라며 공식 사과했다.

‘생활의 달인’ 측은 12일 입장문을 내고 “방송 제작 과정에서 제작진의 과욕으로 인해 발생한 과오를 인정하며 깊이 사과드린다”며 “제작진은 관계자분들을 직접 찾아뵙고 진심 어린 사죄의 뜻을 전하려고 한다”고 밝혔다.

이어 “현재 해당 영상은 삭제 조치했으며, 면밀한 검토를 거쳐 재편집 후 다시 게시할 예정”이라며 “이번 일을 계기로 내부 시스템을 철저히 점검해 향후 재발 방지에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

SBS ‘생활의 달인’ 홈페이지 캡처

논란은 지난 11일 방송된 ‘빵의 전쟁-대한민국 최고의 크루아상’ 편 이후 불거졌다. 방송에서는 전국 유명 베이커리의 크루아상을 비교·소개하는 내용이 다뤄졌는데, 이 과정에서 촬영 허가를 받지 않은 한 크루아상 전문점이 등장했다는 주장이 제기됐다.

해당 베이커리 점주 A씨는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 제작진의 촬영 방식을 공개적으로 비판했다. A씨는 “사전 허락이나 동의를 구하지 않았고, 거절 의사를 밝혔음에도 무단으로 촬영해 방송에 내보냈다”며 “공중파가 이렇게까지 고지 없이 방송을 할 수 있느냐”고 황당함을 드러냈다.

이어 “얼마 전 이른 아침에 바쁘게 일하는 중 매너 없이 문을 두드리고 몰래 휴대전화로 촬영했다”며 “찍지 말라고 했고 경찰까지 부르겠다고 했는데도 촬영을 이어갔다. 뻔뻔하고 미안한 기색도 없더니 허락 없이 방송을 내보냈다”고 주장했다.

또한 “지금도 버겁게 운영 중이며 조용하게 한 분 한 분 응대하고 싶은 자영업자에게는 방송의 기만이고 횡포로밖에 느껴지 않는다”며 “후폭풍은 남의 일이고, 이런 일이 생겨도 바빠서 대응조차 쉽지 않은 현실이 화가 난다”고 토로했다.

이에 온라인에서는 “방송 앵글이 어색했던 이유가 있었다”, “촬영 동의도 없이 방송에 내보낸 건 문제”라는 비판이 이어졌다. 특히 방송에 매장 내부를 몰래 촬영한 듯한 장면이 포함되면서 논란이 더 커졌다.

해당 매장은 인스타그램 예약제로 운영되는 유명 베이커리로 알려졌다. 방송에서도 제작진이 예약을 시도했지만 실패하는 장면이 전파를 탔다.

한편 ‘생활의 달인’은 2005년 첫 방송을 시작한 SBS 장수 교양 프로그램으로, 다양한 분야의 전문가와 장인을 소개해왔다.