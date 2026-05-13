군복무에도 선한 영향력은 계속… 가수 정동원, 소아암 환아 위해 70만원 기부

군 복무 중인 가수 정동원이 소아암과 백혈병, 희귀 난치성 질환으로 투병 중인 아동·청소년들을 위해 선한 영향력을 이어갔다.

한국소아암재단은 13일 정동원의 이름으로 선한스타 4월 가왕전 상금 70만원을 기부받았다고 밝혔다.

선한스타는 스타의 선한 영향력을 응원하는 기부 플랫폼으로, 이번 기부는 정동원 팬덤 ‘우주총동원’의 응원 참여를 통해 마련됐다. 이로써 선한스타를 통해 전달된 정동원의 누적 기부 금액은 총 5681만원에 달한다.

성금은 한국소아암재단의 의료 치료비 지원 사업에 사용될 예정이다. 지원 대상은 만 19세 이하에 발병한 25세 이하 아동·청소년 환아들로, 입원비와 수술비, 이식비, 희귀의약품 구입비 등 치료 과정에 필요한 비용 지원에 활용된다.

홍승윤 한국소아암재단 이사는 “아이들을 위해 따뜻한 사랑을 전해준 정동원과 팬들에게 깊이 감사드린다”며 “전달된 성금은 도움이 필요한 환아들이 건강을 되찾는 데 소중히 사용할 것”이라고 말했다.

한편, 정동원은 최근 해병대에 입소해 기초군사훈련 등을 성실히 이행하고 있다. 입대 전에는 미니앨범 ‘소품집 Vol.2’ 발매와 팬 콘서트 활동으로 팬들과 소통한 바 있다.