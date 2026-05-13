최대 격전지 된 ‘전북’…정청래 “이원택 당선돼야 속도감 있게 발전” [6·3의 선택]

더불어민주당 정청래 대표는 13일 6·3 지방선거 전북도지사에 무소속으로 출마한 김관영 후보가 높은 지지세를 보이는 것에 대해 “민주당 이원택 후보가 당선되는 것이 훨씬 속도감 있게 전북 발전에 기여할 수 있다. 낮은 자세로 계속 설명해 드리겠다”고 말했다.

정 대표는 지방선거 후보 등록일을 하루 앞둔 이날 국회 당대표실에서 기자회견을 열고 “제 어머니 고향이 전북이다. 전북에 대한 사랑과 관심은 특별할 수밖에 없다. 모든 것에 최선을 다하고 도민의 판단을 기다릴 것”이라며 이같이 강조했다.

13일 더불어민주당 정청래 대표가 국회에서 가진 기자회견에서 이번 선거의 의미를 말하고 있다. 연합뉴스

그러면서 “진인사대천명의 자세로 전북도민들께 좀 더 가까이, 좀 더 자세히, 좀 더 절실히 다가가 전북도민의 마음을 얻을 수 있도록 최선을 다할 뿐”이라고 목소리를 높였다.

청와대 김용범 정책실장의 전날 국민배당금 발언에 대해선 “한정애 정책위의장과 대화를 나눠봤는데 (김 실장이) 민주당과 사전 이야기는 없었던 것 같다”고 했다. 이어 “지금 당장 뭘 하자는 것보다 학계에서 먼저 연구하는, 학문적 고찰이 선행돼야 한다. 연구 결과에 따라 ‘현실에 접목하는 게 좋다’는 결론이 나오면 시간이 지난 후에 국민과 충분히 소통해서 정할 문제”라고 말을 아꼈다.

국민의힘이 민주당의 ‘조작기소’ 특검법 추진을 놓고 공세를 펼치고 있는 것에 대해선 “남의 당 이야기할 것이 아니라 본인들이나 잘했으면 좋겠다”며 “내란 청산 선거대책위원회부터 하는 게 좋지 않겠냐”고 비판했다.

그러면서 “미래를 위한 이야기를 해야지, 조작기소를 띄우면 오히려 국민들은 ‘윤석열 정치검찰이 이렇게나 많은 사람에게 피해를 줬단 말이야?’라고 생각하지 않겠냐”고 했다.

정 대표는 앞서 모두발언에선 “지선에서 내란 세력을 확실하게 심판하고, 내란의 티끌까지도 청산해내야 한다. 이번 지선이 중요한 이유”라며 “이를 통해 국가를 정상화하고 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침하는 것이 시대적 소명”이라고 강조했다.

그러면서 “어떤 선거도 쉬운 선거란 없다. 더 겸손하고, 더 성실하고, 더 절실하게 국민 곁에 다가가겠다. 더 낮은 자세로 모든 것을 국민 눈높이에 맞추겠다”며 “지금 대한민국은 12·3 비상계엄 내란을 딛고 미래로 나아가느냐, 과거로 퇴행하느냐의 절체절명 기로에 서 있다”고 목소리를 높였다.