차 훔친 뒤 무면허 운전한 초등학생 현행범 체포

경찰, 공범인 또래 2명도 추적 중

훔친 차로 무면허 운전까지 한 초등학생이 경찰에 붙잡혔다.



천안동남경찰서는 특수절도 및 도로교통법 위반(무면허 운전) 혐의로 초등학생 A군을 현행범 체포해 조사하고 있다고 13일 밝혔다.

초등학생 운전 교통사고. 연합뉴스

A군은 이날 오전 7시 20분께 충남 천안시 동남구 한 아파트 지하 주차장에서 차를 훔친 뒤 운전한 혐의를 받는다.



이날 "차량을 도난당했다"는 112 신고 약 한 시간 뒤 한 초등학교 부근에서 "초등학생이 차를 운전해 주변을 돌아다니고 있다"는 신고가 잇따라 접수됐다.



경찰은 A군이 훔친 차를 뒤쫓았고 이날 오전 도로에서 A군을 현행범 체포했다. A군과 같이 범행을 벌인 또래 2명이 더 있는 것으로 보고 이들도 추적 중이다.



A군과 공범들은 잠금장치가 돼 있지 않은 차량 문을 열고 들어가 시동이 걸리자 차를 타고 달아난 것으로 조사됐다.



도주 과정에서 시설물을 들이받는 사고를 내긴 했으나 인명피해는 없었던 것으로 알려졌다.



경찰은 공범을 추적하는 한편 A군을 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사할 예정이다.

<연합>