“꼭 갚을 빚 있는데…” 맥컬리 컬킨, ‘나홀로 집에’ 엄마 사망에 충격

영화 ‘나 홀로 집에’ 시리즈의 주인공인 배우 맥컬리 컬킨이 극 중 어머니 역으로 호흡을 맞춘 고(故) 캐서린 오하라를 향한 그리움을 전했다.

미국 연예매체 페이지식스에 따르면 컬킨은 최근 ‘젠틀맨스 저널’ 인터뷰에서 “캐서린이 지난 1월 세상을 떠났을 때 정말 큰 충격을 받았다. 너무 갑작스러운 이별이었다”고 말했다.

이어 “우리 사이에는 아직 끝나지 않은 무언가가 남아 있는 느낌이었다”며 “그녀에게 신세를 진 것 같았고, 아직 갚지 못한 마음의 빚이 남아 있는 상황이 힘들었다”고 털어놨다.

맥컬리 컬킨과 캐서린 오하라. 맥컬리 컬킨 사회관계망서비스(SNS) 캡처

오하라는 ‘나 홀로 집에’와 ‘나 홀로 집에 2’에서 컬킨이 연기한 케빈의 어머니 케이트 역을 맡아 세계적인 사랑을 받았다. 그는 지난 1월 30일 미국 로스앤젤레스 자택에서 투병 끝에 향년 71세로 별세했다.

컬킨은 당시 사회관계망서비스(SNS)를 통해서도 “엄마, 우리에게 시간이 더 있을 줄 알았어요. 당신 옆에 앉아 더 많은 이야기를 나누고 싶었어요. 사랑해요. 다시 만나요”라고 애도의 뜻을 전했다.

두 사람의 각별한 인연은 생전 공식 행사에서도 드러난 바 있다. 오하라는 2023년 컬킨의 할리우드 명예의 거리 헌액식에 참석해 “전 세계 사람들이 매년 ‘나 홀로 집에’를 사랑하는 이유는 맥컬리 컬킨 덕분”이라며 “케빈 맥칼리스터로서 보여준 그의 연기가 평범한 소년의 특별한 모험을 완성했다”고 극찬했다.

이어 “두 번이나 널 집에 혼자 두고 간 가짜 엄마인 나를 이 자리에 초대해줘서 고맙다”며 애정 어린 농담을 건네기도 했다.

한편 캐나다 출신 배우인 오하라는 1970년대 코미디 극단 ‘세컨드 시티’에서 활동을 시작했다. 이후 ‘비틀쥬스’, ‘시트 크릭 패밀리’, ‘더 라스트 오브 어스’ 등의 작품에 출연했다.