발베니, 다니엘 아샴과 협업 프로젝트 ‘Dawn of Our Spirit’ 공개

아시아·미국·유럽에서 몰입형 전시 순차 공개 예정

발베니, ‘아트 오브 다이닝’ 티저 공개

발베니가 현대미술가 다니엘 아샴(Daniel Arsham)과 글로벌 협업 프로젝트 ‘Dawn of Our Spirit’을 공개했다. 이번 프로젝트는 발베니의 유산을 기리는 예술 프로그램의 일환으로, 조만간 출시될 한정판 컬렉션을 기념하는 글로벌 캠페인이다.

협업의 주축인 몰트 마스터 켈시 맥케크니(Kelsey McKechnie)와 다니엘 아샴은 브랜드의 ‘5대 희귀 기술’에 초점을 맞춰 프로젝트를 설계했다. 보리 재배, 플로어 몰팅, 구리 증류기 제작, 쿠퍼리지, 몰트 마스터 기술 등 전통 수제 방식을 예술적으로 재해석하여 브랜드 철학을 조명할 계획이다.

향후 공개될 위스키 컬렉션은 초희귀 릴리즈와 다니엘 아샴의 디자인이 적용된 한정판 에디션으로 구성된다. 발베니는 글로벌 주요 거점인 아시아, 미국, 유럽 등지에서 순차적으로 몰입형 전시를 개최하여 예술 협업 방향을 소개할 예정이다.

프로젝트의 근간이 되는 핵심 요소는 1931년부터 계승된 ‘플로어 몰팅(Floor Malting)’ 기술이다. 두 협업자는 시간과 지속성, 가치와 물질성이라는 공통의 키워드를 통해 장인정신과 창조성에 대한 예술적 탐구를 이어가고 있다.

켈시 맥케크니 몰트 마스터는 발베니의 상징적인 인물인 데이비드 C. 스튜어트의 뒤를 이어 브랜드 제조 공정 전반을 책임지고 있다. 그녀는 발베니 고유의 풍미를 유지하면서도 현대적인 감각을 더해 브랜드의 정체성을 이어가고 있다.

현대미술가 다니엘 아샴은 건축과 퍼포먼스를 아우르는 구조적 실험을 통해 역사적 탐구를 지속해온 인물이다. 그의 예술적 관점은 발베니의 오랜 헤리티지와 만나 위스키 문화에 새로운 해석을 더할 것으로 보인다.

발베니 몰트 마스터 켈시 맥케크니는 “발베니는 언제나 장인정신과 혁신, 그리고 인간의 노력 위에서 이어져왔다”며 “다니엘 아샴과의 이번 협업은 세대를 넘어 이어져 온 발베니의 정신과 위스키의 변함없는 개성 및 철학을 탐구하는 창의적인 여정이 될 것”이라고 전했다. 이어 “올해 말 공개될 이번 프로젝트를 전 세계 위스키 애호가들과 함께 선보일 날을 기대하고 있다”고 덧붙였다.

아티스트 다니엘 아샴은 “발베니가 오랜 시간 지켜온 전통적인 위스키 제조 방식과 장인정신을 접하며 깊은 영감을 받았다”며 “이번 협업은 시간과 과정 자체에 대한 공유된 경외심에서 출발한 프로젝트”라고 말했다.