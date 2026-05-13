“정치인과 예술인 뇌구조 달라”…민희진, 전남대 특강서 발언 ‘화제’

민희진 오케이레코즈 대표가 광주를 찾아 5·18 정신과 K-컬처, 문화 정책에 대한 자신의 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.

민 대표는 12일 전남대학교 용지관 컨벤션홀에서 열린 특강을 진행했다. 이번 강연은 전남대 5·18연구소가 창립 30주년과 5·18 민주화운동 46주년을 기념해 마련했다. 현장에는 학생과 시민들이 몰리며 복도까지 청중으로 가득 찼다.

민 대표는 강연에서 “항쟁이 있어야 변화가 있다”며 “성공으로 끝나지 못했다고 해도 저항은 세상에 전달하는 의의가 크다”고 말했다.

민희진 오케이레코즈 대표. 연합뉴스

그는 5·18에 대해 “있었던 사실이고 역사”라며 “이걸 정치적으로 다르게 해석하고 다른 이야기를 하는데, 국민이 이 역사를 외면하면 안 된다”고 강조했다.

민 대표는 하이브 산하 레이블 어도어 대표 시절 그룹 뉴진스를 론칭한 뒤 경영 분쟁을 겪고 독립 레이블을 설립한 배경도 언급했다.

그는 “나는 음악이 하고 싶어서 레이블을 했다”며 “기본이 탄탄하면 그 자체만으로 산업이 될 수 있고, 결국 본질에 집중하는 사람이 큰 흐름을 바꿀 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “자본의 힘이 창작 영역을 휘두르려 할 때 이를 막고 아티스트를 보호할 최소한의 방어막이 필요하다고 생각했다”고 덧붙였다.

최근 논란이 이어지는 한국예술종합학교의 광주 이전 문제에 대해서는 반대 입장을 밝혔다. 민 대표는 “정치인과 예술인은 뇌 구조가 달라 말도 안 되는 정책이 나오기도 한다”며 “갑자기 한예종을 광주로 이전하는 것은 반대다. 인위적인 것은 문화에서 도태되고 대중에게 외면받는다”고 말했다.

한편 민 대표는 강연에 앞서 광주 북구의 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했다.