국민체육진흥공단, ‘2026 국제스포츠인재양성 프로그램’ 교육생 모집

KSPO, 국제스포츠기구 파견 실무체험 도입…현장형 인재 양성 강화

인턴십→직무체험 개편…우수 교육생 해외기구 파견

커리어개발·실무역량 ‘투트랙’…국제 스포츠 진출 교두보

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 국제 스포츠 무대에서 활동할 전문 인재 양성을 위해 ‘2026년 국제스포츠인재양성 프로그램’ 교육생을 모집한다고 13일 밝혔다.

이번 프로그램은 △국제스포츠 커리어개발 과정 △국제스포츠 실무역량 강화과정 등 두 개 트랙으로 구성된다. 국제 스포츠 분야 진출에 필요한 실무 역량과 경력 기반을 동시에 키우는 데 방점이 찍혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 국제 스포츠 무대에서 활동할 전문 인재 양성을 위해 ‘2026년 국제스포츠인재양성 프로그램’ 교육생을 모집한다고 13일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

특히 기존 인턴십 형태로 운영되던 실무 과정은 올해부터 ‘국제스포츠 실무역량 강화과정’으로 개편됐다. 우수 교육생에게는 국제스포츠기구에 직접 파견돼 실무를 수행하는 직무체험 기회가 주어지는 등 현장 중심 프로그램으로 강화된 것이 특징이다.

해당 과정은 만 19세 이상으로 국제 스포츠 분야 진출을 희망하고 영어로 업무 수행이 가능한 지원자를 대상으로 한다. 8월부터 12월까지 국제스포츠기구 직무체험 참여가 가능한 경우에 한해 지원할 수 있다. 교육은 5월29일부터 7월29일까지 진행되며 총 4개 과정으로 운영된다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 국제 스포츠 무대에서 활동할 전문 인재 양성을 위해 ‘2026년 국제스포츠인재양성 프로그램’ 교육생을 모집한다고 13일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

또 다른 축인 국제스포츠 커리어개발 과정은 선수 경력자 및 국내 스포츠 유관 단체 현직자·경력자를 대상으로 한다. 해당 과정은 5월29일부터 7월 7일까지 서울 송파구 올림픽공원 내 스포츠인재아카데미에서 총 3개 과정으로 운영된다. 우수 수료생에게는 국제대회 및 국제기구 현장 탐방 기회도 제공된다.

두 과정 모두 신청 마감은 5월17일까지다. 이후 서류 심사와 면접 심사를 거쳐 최종 교육생이 선발된다.

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 프로그램은 국제 무대에서 실질적으로 활약할 수 있는 전문 인재를 양성하는 데 목적이 있다”면서 “국제 스포츠 분야 진출을 희망하는 많은 인재들의 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.

자세한 내용과 신청 방법은 국민체육진흥공단 교육포털 ‘K스포에듀’에서 확인할 수 있다.