전남도, 국가 AI컴퓨팅센터 유치 확정…솔라시도 ‘AI 허브’ 도약

전남 해남·영암 솔라시도가 국가 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라인 ‘국가 AI컴퓨팅센터’ 구축 부지로 최종 확정됐다. 전남도는 이를 계기로 인공지능(AI) 산업 대전환과 데이터센터 클러스터 조성에 속도를 낼 방침이다.

전남도는 과학기술정보통신부의 국가 AI컴퓨팅센터 구축 사업에서 솔라시도를 제안한 삼성SDS 컨소시엄이 최종 참여자로 선정됐다고 13일 밝혔다.

국가 AI컴퓨팅센터 조감도. 전남도 제공

삼성SDS 컨소시엄에는 삼성SDS를 비롯해 네이버클라우드, 삼성물산, 카카오, 삼성전자, KT, 클러쉬, 전남도, 서남해안기업도시개발 등이 참여했다.

컨소시엄은 초거대 AI 연산을 위한 고성능 컴퓨팅 인프라 구축과 안정적 운영 역량을 인정받아 최종 선정됐다. 특히 전남도가 추진해온 솔라시도 데이터센터 클러스터 기반과 국내 최고 수준 IT 기업들의 기술력이 결합된 결과라는 평가다.

국가 AI컴퓨팅센터는 AI 연구·개발과 서비스 운영에 필요한 대규모 컴퓨팅 자원을 집적·운영하는 국가 핵심 시설이다. 정부는 오는 2028년까지 그래픽처리장치(GPU) 1만5000장을 구축하고, 2030년까지 5만장 규모로 단계적으로 확대할 계획이다.

현재 실시설계와 특수목적법인(SPC) 설립 절차가 진행 중이며, 오는 7월 착공해 2028년 하반기 본격 가동을 목표로 하고 있다.

사업 규모는 출자금 4000억원을 포함해 2030년까지 총 2조4065억원이 투입된다. 전남도는 센터 구축 이후 관련 기업과 전문 인력 유입이 본격화되면서 약 6조4000억원의 경제유발 효과와 1조5000억원 규모의 부가가치 창출, 1만9500여 명의 고용 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.

특히 솔라시도 일대를 중심으로 AI 데이터센터와 연관 산업 생태계가 집적되며 대한민국 대표 AI 인프라 거점으로 성장할 가능성이 커졌다는 분석이다.

김영록 전남도지사는 “이번 유치는 전남도가 역점 추진해온 솔라시도 데이터센터 클러스터 조성 사업의 결정적 전환점”이라며 “삼성SDS 컨소시엄과 협력해 글로벌 수준의 AI 컴퓨팅 환경을 구축하고 전남을 대한민국 디지털 대전환의 핵심 거점으로 만들겠다”고 말했다.