광양경자청, 중국 안후이성과 투자협력 강화…이차전지 기업 유치 나서

광양만권경제자유구역청(광양경자청)이 중국 안후이성 경제단체와 업무협약을 체결하고 글로벌 이차전지 기업 투자 유치에 나섰다.

광양경자청은 지난 12일 중국 안후이성 허페이에서 안후이성과학자기업가협회와 한·중 투자협력 네트워크 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

구충곤 광양만권경제자유구역청장이 12일 중국 안후이성 허페이에서 안후이성 과학자기업가협회와 한·중 투자협력 네트워크 구축을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 광양경자청 제공

이번 협약은 광양만권 투자환경 홍보와 기업 간 교류 확대, 한·중 투자유치 협력 강화 등을 위해 추진됐다.

협약에 따라 양 기관은 △협회 회원사 대상 광양만권 투자환경 소개 △광양만권 입주기업과 중국 기업 간 교류 확대 △한·중 기업 투자유치 협력 △광양만권 투자기업 지원 등에 협력하기로 했다.

안후이성과학자기업가협회는 1988년 설립된 안후이성 대표 경제단체로 전력·자동차·에너지·식품 등 68개 업종 6000여 개 회원사와 1100여 명의 전문학자가 참여하고 있다.

다이젠화 협회 당서기는 “광양만권은 한국 남부를 대표하는 산업 거점으로 이차전지와 신에너지 분야에서 협력 가능성이 크다”며 “해외 진출을 희망하는 회원사를 중심으로 조만간 투자 시찰단을 구성해 광양만권을 방문할 계획”이라고 밝혔다.

구충곤 광양경자청장은 “안후이성 최대 규모 경제단체와의 협약은 중국 첨단 제조·에너지 기업 유치 확대의 출발점이 될 것”이라며 “중화권 투자 네트워크를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

광양경자청은 협약에 앞서 이날 오전 중국 허페이에 위치한 글로벌 이차전지 기업 고션테크(Gotion High-Tech)도 방문해 투자 상담을 진행했다.

고션테크는 2006년 설립된 배터리·에너지저장장치(ESS) 전문기업으로 지난해 기준 매출 약 9조 원 규모의 중국 배터리 업계 상위권 기업이다.

광양경자청은 상담 과정에서 기회발전특구 지정에 따른 법인세 감면과 현금 인센티브, 광양만권 이차전지 특화단지 추진 현황 등을 설명했으며, 고션테크 측은 향후 산업단지 시찰 등을 통해 투자 가능성을 검토하겠다는 의향을 밝힌 것으로 전해졌다.