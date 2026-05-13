아동·청소년 10명 중 2명 “최근 죽고 싶다는 생각했다”…실제 시도로 이어지기도

아동·청소년 10명 중 2명은 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 한 적이 있는 것으로 나타났다. 실제로 자살 시도를 한 경우도 9.9%에 달해 아동·청소년 마음 건강에 대한 관심이 필요하다는 말이 나온다.

한국청소년정책연구원은 전국 초·중·고등학생 8764명을 대상으로 실시한 ‘2025 아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 – 한국 아동·청소년 인권실태’ 결과를 13일 발표했다.

사진=게티이미지뱅크

전체 응답자의 27.0%는 최근 1년 동안 ‘죽고 싶다는 생각을 한 적이 있다’고 답변했다. 10명 중 1명(9.9%)은 실제 자해를 시도한 경험이 있는 것으로 나타났다. 자살 사고 비중은 여학생(34.3%)이 남학생(20.1%)보다 더 높았다.

죽고 싶다고 생각한 주요 이유는 ‘학업 문제(37.9%)’가 가장 높았고 ‘미래(진로)에 대한 불안(20.0%)’, ‘가족 간의 갈등(18.5%)’이 뒤를 이었다.

사회적 고립 위기에 있는 청소년도 적지 않은 것으로 나타났다. 평소에 ‘항상 외로움을 느낀다’고 답한 청소년은 전체의 4.1%였다. 고민이 있을 때 ‘털어놓을 대화 상대가 없다’는 응답은 8.9%, 위기 상황에서 ‘도움받을 사람이 없다’는 응답은 9.0%로 나타났다. 특히 조손가정의 경우 ‘도움받을 사람이 없다’는 응답 비율이 24.6%로 다른 청소년에 비해 3배가량 높게 나타났다.

학교를 그만두고 싶다고 생각하는 아동·청소년은 전체의 28.5%로 나타났고 무기력증과 학업 번아웃을 호소했다. 학교급이 올라갈수록 학업 중단 생각이 늘어 초등학생 21.8%, 중학생 28.6%, 고등학생 35.1%였다.

학업 중단을 고려한 주요 이유는 ‘공부하기 싫어서(26.4%)’와 ‘귀찮고 아무것도 하기 싫어서(25.9%)’가 절반 이상이었다. 이는 학업 중단이 단순한 일탈이 아니라 학업 스트레스 누적으로 인한 무기력과 번아웃에 인한 것으로 해석할 수 있다.

유민상 한국청소년정책연구원 선임연구위원은 “아동·청소년 심리·정서적 어려움이 초등학생 때부터 뚜렷하게 나타나고 있다”며 “투표권이 없는 아동·청소년 정책은 선거 과정에서 우선순위가 밀리기 쉽다, 정부는 제7차 유엔아동권리위원회 심의를 앞두고 권리 보장을 국정 최우선 과제로 삼아야 한다”고 말했다.