'트로트 프린스' 박지현, "과거 수산물 도매업, 홍어 손질만 6만 마리"

강원도 삼척 시장에 '트로트 프린스' 박지현이 등장했다. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

강원도 삼척 시장에 ‘트로트 프린스’ 박지현이 등장했다.

15일 밤 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 ‘전현무계획3’에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 ‘트로트 프린스’ 박지현과 함께 강원도 삼척으로 떠나 신선함이 살아 숨 쉬는 ‘먹트립’을 펼치는 현장이 담긴다.

이날 전현무는 “여기는 강원도 최남단 삼척이다. 오늘은 식재료가 그냥 ‘살아 있드래요~’ 특집!”이라고 외치며 시작부터 텐션을 끌어올렸다. 이어 ‘먹친구’ 박지현을 맞이한 두 사람은 삼척의 ‘싱싱 메카’인 번개시장으로 직행했다.

'해산물 전문가' 박지현. MBN·채널S ‘전현무계획3’ 제공

수산물 시장에 들어서자마자 전현무는 “박지현 씨가 진짜 해산물 전문가다. 목포 출신인 데다 관련 일까지 했었다”고 소개했다. 이에 박지현은 “수산물 도매업을 했었다. 홍어 손질만 6만 마리 넘게 했다”며 클래스가 다른 이력을 공개했다.

실제로 박지현은 시장 생선들을 스캔하며 “이거는 준치인갑다~”라고 능숙한 사투리까지 구사, 순식간에 ‘트로트 가수’에서 ‘생선 전문가’로 완벽 변신했다.

하지만 남다른 전문가 포스도 잠시, 시장 상인들과 시민들은 박지현을 단번에 알아보며 특별한 환영 세례를 퍼부었다. 이에 박지현 역시 특유의 싹싹한 매력으로 화답하며 시장 분위기를 들썩이게 만들었다.

박지현 덕에 가자미 뼈째회와 싱싱한 산 골뱅이, 반건조 열기 등을 한 접시씩 단돈 만원에 구매하는 ‘만원의 행복’을 만끽한 전현무. MBN·채널S ‘전현무계획3’ 제공

덕분에 세 사람은 시장 곳곳을 누비며 막 썰어낸 가자미 뼈째회와 싱싱한 산 골뱅이, 반건조 열기 등을 한 접시씩 단돈 만원에 구매하는 ‘만원의 행복’을 만끽했다.

이어 시장 내 상차림 식당으로 이동한 이들은 직접 구매한 해산물을 저렴한 가격에 조리해, 열기 조림 등 일품요리까지 맛보며 행복 지수를 드높였다. ‘먹방’ 열기가 무르익던 중 박지현은 자신의 가족 이야기도 꺼냈다.

해산물을 사랑하는 가수 박지현. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

박지현은 “외가 식구들이 전부 수산업에 종사하신다. 외삼촌은 배 타시고, 외할아버지는 어촌계장이셨다”며 “엄마를 도와드리려고 저도 자연스럽게 수산업을 시작했는데, 중학교 때부터…”라고 고백했다. 과연 ‘효자 청년’ 박지현이 어떤 계기로 전 국민의 사랑을 받는 트로트 스타의 길에 들어서게 됐는지 궁금증이 쏠리는 대목이다.

박지현의 성장 과정과 함께 수산 시장 현장의 분위기를 만끽하며 살아 숨 쉬는 듯한 분위기를 전달하는 이번 방송은 시청자들의 숨통을 트일 수 있을 것으로 보인다.