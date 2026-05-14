참사 없게… 대구소방, 산단 화재 막는다

전국 첫 안전추진단 가동 본격 활동

현장 돌며 취약요인 점검·컨설팅

대구소방안전본부가 노후 산업단지의 고질적인 대형 화재 고리를 끊기 위해 전국 최초로 선제 대응 체계 구축에 나섰다.



14명의 근로자 목숨을 앗아간 대전 안전공업 화재와 같은 참사를 되풀이하지 않겠다는 취지다.



대구소방안전본부는 총 3억1327만원의 예산을 들여 ‘산업단지 화재예방안전 추진단’을 구성하고 본격적인 활동을 시작한다고 13일 밝혔다. 추진단은 재난관리기금을 활용해 운영하며 풍부한 현장 경험을 갖춘 퇴직 소방관과 소방 관련 전문가 등 민간 운영요원 10명으로 꾸려졌다. 이들은 12월까지 지역 내 산업단지를 직접 돌며 정밀 안전 컨설팅을 수행할 예정이다.



소방본부에 따르면 대구 지역 산업단지 24곳 가운데 58%(14곳)가 조성한 지 20년 이상 된 노후 단지로 나타났다. 최근 3년간(2023~2025년) 공장 화재는 386건 발생했는데, 기계적 요인(39.4%)과 전기적 요인(19.9%)이 주요 원인인 것으로 나타났다. 특히 1500㎡ 미만 영세 공장이 87%에 달하고 공장 간 이격거리가 1m 이내로 밀집해 연쇄 확산 위험이 상존하는 실정이다.



추진단은 현장을 방문해 소방?건축?전기 등 취약 요인을 점검하고, ‘안전 컨설팅’을 최우선으로 시행한다. 컨설팅을 통한 개선 권고를 이행하지 않을 때 2단계 조치로 소방관서의 화재안전조사를 한다. 조사를 통해 확인된 위반 사항에 대해선 입건, 과태료 부과, 조치명령 등 행정처분을 내린다.



김정기 시장 권한대행(행정부시장)은 “규제 위주의 행정을 넘어 현장 중심의 재난 예방 활동으로 체질을 개선하는 계기가 될 것”이라고 말했다.