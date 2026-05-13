22대 후반기 의장에 조정식…부의장은 남인순·박덕흠

22대 국회 후반기를 이끌 국회의장에 6선의 더불어민주당 조정식 의원이 낙점됐다. 국회부의장으로는 민주당 남인순, 국민의힘 박덕흠 의원이 사실상 확정됐다.

조 의원은 13일 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 상대후보인 4선의 박지원, 5선의 김태년 의원을 제치고 하반기 민주당 국회의장 후보로 선출됐다. 조 의원은 11∼12일간 실시된 권리당원 온라인 투표(20%)와 이날 실시한 의원 현장투표(80%)를 합산한 결과 과반 이상을 득표해 결선 투표 없이 국회의장 후보로 선출됐다. 민주당은 이날 개표 결과를 공개하지는 않았다.

제22대 국회 후반기 국회의장 선거에 나선 더불어민주당 조정식 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 정견 발표를 하고 있다. 연합뉴스

국회의장은 원내 1당이 내는 것이 관례다. 각 당이 의장과 부의장 후보를 추천하면 본회의에서 표결을 거쳐 확정된다. 조 의원은 20일 본회의에서 국회의장에 선출될 것으로 보인다.

빈민운동의 대부인 제정구 의원의 정책보좌관으로 정치에 입문한 조 의원은 지난 17대 국회에 첫 등원해 22대 국회까지 경기 시흥에서 6선 국회의원을 지냈다. 합리적이고 온화한 성품으로 평가된다. 이재명 대통령의 민주당 당대표 시절 사무총장을 지내며 당 살림을 총괄하며 22대 총선을 관리했으며 이 대통령의 정무특보도 지낸 친명(친이재명)계 인사다. 조 의원은 이날 당선 수락연설에서 “빛의 혁명이 어둠을 물리치고 대한민국을 정상으로 이끌었듯 후반기 국회를 대한민국 대전환에 걸맞은 국회로 반드시 만들겠다”며 “6월 내 원 구성을 신속 완료하고 12월 내 국정과제 입법을 모두 처리하겠다”고 밝혔다. 이어 그는 “집권당 출신 국회의장으로 정청래 대표, 한병도 원내대표와 긴밀히 협의하고 협력하며 속도감 있고 성과 있는 국회를 만들어가겠다”고 말했다. 조 의원은 우선 하반기 원구성 협상에서 여야간 조율에 나설 것으로 전망된다.

이날 같이 선출된 민주당 몫 국회부의장 후보에는 4선 남인순 의원이 같은 4선 민홍철 의원을 제치고 선출됐다. 앞서 국민의힘은 오전 의원총회를 통해 국민의힘 몫 국회부의장 후보를 선출했는데 박덕흠 의원이 조배숙, 조경태 의원을 제치고 과반을 득표해 국민의힘 몫 국회부의장 후보에 선출됐다.