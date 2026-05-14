현대차는 ‘2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵’을 맞아 미국 뉴욕에서 FIFA 뮤지엄을 열고 ‘레거시 오브 챔피언즈’ 전시를 개최한다.
13일 현대차에 따르면 이번 전시는 다음 달 11일부터 7월19일까지 맨해튼 록펠러 센터 내 라디오파크에서 열린다. 1930년 첫 월드컵부터 현재까지 100여년간의 월드컵 역사를 돌아보고, 각각의 월드컵 대회가 축구 팬들에게 어떤 영향을 미쳤는지 한눈에 볼 수 있도록 꾸려졌다.
전시장에는 역대 월드컵 대회를 주제로 각 대회의 상징적인 순간과 우승팀, 주요 선수들을 소개하는 콘텐츠가 마련됐다. 특히 실제 경기에서 사용된 유물을 전시해 축구를 잘 알지 못하는 관람객도 월드컵 역사와 의미를 느끼도록 했다. 2026 월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 유니폼을 한자리에서 볼 수 있고, 월드컵 첫 우승 트로피인 ‘줄리메컵’도 공개된다.
현대차는 1999년 미국 여자 월드컵을 시작으로 27년간 FIFA 후원을 이어왔다. 특히 2026 월드컵에서는 보스턴다이내믹스와 협업해 첨단 로보틱스 기술도 선보일 예정이다.
현대차, 뉴욕서 ‘월드컵 100년史’ 알린다
6월 11일 ‘FIFA 뮤지엄’ 개막
현대차는 ‘2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵’을 맞아 미국 뉴욕에서 FIFA 뮤지엄을 열고 ‘레거시 오브 챔피언즈’ 전시를 개최한다.
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