현대로템, BSDA서 무인체계 기술 선봬

다목적 차량·다족보행로봇 등

방산·철도 결합 패키지 소개도

현대로템이 루마니아 국방부가 후원하는 동유럽 최대 방산 전시회 ‘BSDA’에서 첨단 무인체계 기술을 선보인다.



현대로템은 13∼15일(현지시간) 루마니아 부쿠레슈티에서 열리는 ‘BSDA 2026’ 방산 전시회에 참가한다고 13일 밝혔다.



2024년 처음 참가한 이후 올해도 전시회에 나서며 동유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다. BSDA는 2년마다 열린다.



현대로템은 전시관에 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파(HR-SHERPA)’와 무인소방로봇, 다족보행로봇 등 무인체계 기술력을 선보일 예정이다.



관람객의 이해를 돕기 위한 시연 프로그램도 진행한다. △적 드론 탐지·요격 임무를 수행하는 HR-셰르파의 대드론 방어작전 △정찰 및 화력 지원 임무를 위한 다족보행로봇과 HR-셰르파 합동 작전 △HR-셰르파를 기반으로 개발된 무인소방로봇의 주행 및 기능을 시연할 계획이다. 방산과 철도를 결합한 패키지 사업 역량도 소개한다.



현대로템은 EMU-370, KTX-청룡 등 최신 고속열차와 전동차를 선보이고, 수소 생산부터 소비까지 이어지는 현대로템의 수소 통합 솔루션이 표현된 축소 모형(디오라마)을 전시한다.



현대로템 관계자는 “첨단 무인체계 기술력을 알리고 글로벌 수요에 선제적으로 대응해 시장을 선도하겠다”고 밝혔다.