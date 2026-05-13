보수 결집에 특검 반발 심리 겹쳐… 영남권 판세 초접전 전환 [6·3 지방선거]

대구·부산 피 말리는 ‘반집 싸움’



오차 범위밖 민주 후보 우세서

국힘 후보 확정 후 격차 좁혀져



보수 지지자 “특검 부적절” 압도

국힘측 지지율 상승 가속 기대

6·3 지방선거를 3주 앞두고 영남권 판세가 요동치고 있다. 여당 후보가 오차범위 밖 우세를 보이던 ‘보수의 텃밭’ 대구·부산시장 선거가 여야 후보 간 초접전 구도로 전환됐다. 보수진영 결집 현상에 더해 이른바 ‘조작기소(공소취소) 특검법’ 추진에 대한 반발 심리까지 겹치면서 지지도 격차가 빠르게 좁혀지는 모습이다. 영남권에서 여야 간 피말리는 ‘반집 싸움’이 시작됐다는 분석이 나온다.



◆‘초접전’으로 변한 대구·부산



뉴스1이 지난 9~10일 한국갤럽에 의뢰해 대구의 18세 이상 유권자 803명을 대상으로 실시해 13일 공개한 대구시장 후보 지지도 조사에서 더불어민주당 김부겸 민주당 후보는 44%, 국민의힘 추경호 후보는 41%를 기록했다. 두 후보 간 격차는 오차범위 내인 3%포인트다. 지난 10~11일 부산 18세 이상 유권자 801명을 대상으로 조사해 발표된 부산시장 여론조사에서도 민주당 전재수 후보 43%, 국민의힘 박형준 후보 41%로 두 후보 간 격차는 마찬가지로 오차범위 내인 2%포인트였다.



국민의힘 후보가 확정되지 않았던 지난달 초만 해도 민주당 후보들이 오차범위 밖 우세를 보였다. 지난달 10∼11일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 대구 거주 만 18세 이상 805명을 상대로 실시한 양자대결 여론조사에서 김부겸 53%, 추경호 36%로 오차범위 밖 김 후보의 우세였다. 지난달 9∼10일 부산 거주 만 18세 이상 805명 대상으로 한 세계일보·한국갤럽 여론조사에서도 전재수 51%, 박형준 40%로 오차범위 밖 전 후보 우세였다. 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

◆‘조작기소 특검’에 뭉친 野



부산과 대구시장 선거가 초접전 양상으로 흐르는 건 보수결집 효과라는 분석이 나온다. 특히 여당이 추진하는 이른바 조작기소 특검법이 전통적인 보수 텃밭인 영남권의 보수 지지자들을 끌어모으는 매개체 역할을 하고 있다는 주장이 설득력을 얻는다. 이번 뉴스1·한국갤럽 조사를 봐도 조작기소 특검법에 반대하는 여론이 가장 컸던 지역이 대구였다. 특검법이 ‘적절하지 않다’는 응답이 54%로, ‘적절하다’(22%)는 응답을 압도했다. 부산 역시 ‘적절하지 않다’(47%)는 응답이 ‘적절하다’(30%)는 응답을 웃돌았다.



지지율 상승 흐름에 국민의힘 후보 캠프들은 고무된 분위기다. 선거가 가까워질수록 보수 결집 강도 역시 더욱 세질 것이란 기대감도 엿보인다.



박 후보 캠프 관계자는 “조작기소 특검범 등 지금 여권에서 이행하고 있는 여러 가지 행태가 두드러지며 시민들이 이를 인지하실 수 있는 기회가 많아지고 있다”며 “민주주의와 삼권 분립을 훼손하는 여권을 견제할 수 있는 여론을 시민과 함께 모으는 데 집중할 것”이라고 말했다. 추 후보 캠프 관계자도 “정부 인사의 잘못된 발언이나, 공소취소 특검을 저희가 계속 비판하고 있는데 김부겸 후보는 답을 하지 않는 상황”이라며 “앞으로 보수 지지자들의 마음을 더 단단하게 얻기 위해 경제 등 우리의 강점을 계속 호소하겠다”고 강조했다.



민주당 후보 캠프에선 여론조사 결과에 큰 의미를 두지 않는다면서도, 보수결집 분위기에 대해선 경계감을 표하는 분위기다. 전 후보 캠프 관계자는 “선거가 다가올수록 국민의힘 지지자들이 적극적으로 조사에 응답하는 것으로 보인다”며 “다만 시민들이 이번 선거에선 ‘누가 부산을 위해 무엇을 더 해줄 수 있는가’를 판단해 투표할 것”이라고 말했다. 김 후보는 이날 선거사무소에서 열린 기자간담회에서 “보수 결집이 예상보다 빨리 이뤄진 것이 오히려 다행”이라면서 “김부겸이라는 선택지가 왜 필요한지 시민들에게 설명할 시간이 충분히 생겼다. 정치 공방은 중앙 정치권에 맡기고 시장은 대구 시민 먹고사는 문제에 집중해야 한다”고 말했다. 김 후보는 이날 박근혜 전 대통령을 예방하겠다면서 공식적으로 요청했다.