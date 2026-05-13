머스크 vs 올트먼 ‘세기의 재판’… 법원 앞 AI 반대 시위

12일(현지시간) 인공지능(AI) 빅테크 오픈AI와 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 간 소송의 재판이 진행되고 있는 미국 캘리포니아주 오클랜드 연방법원 앞에서 AI 확산을 우려하는 시위대가 머스크를 풍자하는 인형 옷과 ‘깨어나라’라고 쓰인 피켓 등을 들고 AI 반대 구호를 외치고 있다. 이날 재판에는 샘 올트먼 오픈AI CEO가 출석해 머스크가 제기한 ‘비영리 단체 사유화’ 주장을 전면 부인했다.

오클랜드=AFP연합뉴스

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