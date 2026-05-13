金총리 “원유·나프타 수급 안정 지속”

비상경제본부 회의 주재



“안심 일러… 추가 물량 확보 필요

물가 전반 상승 압력, 관리 만전을”

김민석 국무총리는 13일 “재정경제부를 비롯한 관계 부처는 석유화학 제품 등 관련 있는 품목과 국민 생활에 밀접한 농수산물·식료품 등의 가격 동향을 면밀하게 점검하고 가격 안정화 대책을 강구해달라”고 말했다.

김민석 국무총리가 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의에서 “원유 등 국제가격 상승에 따라 물가 전반에 대한 상승 압력이 있다. 물가 관리에 정부가 전력을 다해야 할 상황”이라며 이같이 주문했다.



그는 “3월 경상수지가 월간 기준 최대 규모인 373억달러 흑자를 기록했고, 1분기 GDP(국내총생산) 성장률도 전 분기 대비 1.7% 증가하는 등 견조한 성장세를 이어가고 있다”고 밝혔다. 이어 “정부가 노력하고 국민 여러분과 기업이 함께 협력해 원유·나프타 등 주요 품목의 수급도 비교적 안정적으로 지속되고 있다. 원유가 80%, 나프타가 90% 수준 공급 물량을 확보하고 있다”며 “여전히 안심하기는 이르다. 수입선 다변화 등 추가 물량 확보에 노력을 펼쳐야 할 시기”라고 강조했다.



또 고유가 피해지원금 지급과 관련, “18일부터 전 국민의 70%를 대상으로 고유가 피해 지원금이 지급된다”며 “국민들께서 신청하고 사용하는 과정에서 불편함이 없도록 준비에 만전을 기해주기 바란다”고 밝혔다.



아울러 김 총리는 “특별히 이 상황에서 국민들께서 해외여행이 아니라 국내 지방 여행을 즐긴다는 보도가 있다”며 “어려운 일이 있을 때 고충만 있는 것이 아니라 새로운 상황과 기회가 생겨나는 측면이 나타난다”고 했다.



김 총리는 “우리 여행수지가 지난 3월, 11년 4개월 만에 처음으로 흑자를 기록했다”며 “이 상황에서 K관광 활성화가 일시적 현상이 아니라 하나의 성장 동력이 될 수 있도록 다양한 방안을 강구해야 한다”고 말했다. 그러면서 “위기의 순간에 정부의 역량을 증명할 수 있도록 최선을 다해주시기 바란다”고 강조했다.