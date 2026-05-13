“K조선 위기·기회 공존”

이재명 대통령, HD현대중공업 조선소 시찰 (울산=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장의 설명을 듣고 있다. 2026.5.13 superdoo82@yna.co.kr/2026-05-13 15:33:27/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장(오른쪽)의 설명을 듣고 있다. 이 대통령은 이날 울산 조선업계 및 노동조합 관계자들을 만나 ‘K조선’ 도약 방안에 대해 논의했다.