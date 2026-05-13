“K조선 위기·기회 공존” 입력 : 2026-05-13 23:11 울산=남정탁 기자 구글 네이버 유튜브 이재명 대통령, HD현대중공업 조선소 시찰 (울산=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장의 설명을 듣고 있다. 2026.5.13 superdoo82@yna.co.kr/2026-05-13 15:33:27/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장(오른쪽)의 설명을 듣고 있다. 이 대통령은 이날 울산 조선업계 및 노동조합 관계자들을 만나 ‘K조선’ 도약 방안에 대해 논의했다. 남정탁 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 남정탁 이슈 나우 더보기 '트로트 프린스' 박지현, "과거 수산물 도매업, 홍어 손질만 6만 마리" "신지 결혼에 다시 악담, 인간이 할 짓인가"… 동료 변호사의 일침