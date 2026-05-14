기아, PV5로 日 전기차 밴 ‘노크’

도쿄서 일본시장 공식 출시 행사

‘한국차 무덤’ 오명 벗을지 주목

기아가 목적기반차량(PBV)인 ‘PV5’를 일본 시장에 출시하며 현지 공략에 속도를 낸다. 일본은 자국 브랜드 선호도가 높고 수입차 진입 장벽이 높아 국내 완성차 업계에선 오랫동안 ‘한국차의 무덤’으로 불려왔다.



기아는 일본 도쿄에 있는 ‘PBV 재팬 도쿄니시’ 직영점에서 PV5 일본 시장 공식 출시 행사를 개최했다고 13일 밝혔다. 행사에는 김상대 기아 PBV비즈니스사업부장 부사장과 타지마 야스나리 기아 PBV 재팬 대표이사 등이 참석했다.

한·일 관계자들이 13일 일본 도쿄에서 열린 기아 PV5 일본 시장 공식 출시 행사에서 테이프 커팅을 하고 있다. 기아 제공

기아는 이 자리에서 첫 PBV 모델인 PV5의 일본 출시?계약 일정을 공개하고 중장기 사업 전략을 소개했다. 일본은 일본 정부의 전동화 확대 정책으로 중소형 EV(전기차) 밴 수요가 커지고 있다.



기아는 재난 대응 기능과 현지 충전 규격 등 일본 맞춤형 최신 기술을 대거 적용했다. 먼저 기아는 차체와 문, 트렁크 문 등을 모듈 형태로 바꿔 조립할 수 있는 PBV 전용 기술 ‘플렉서블 바디 시스템’을 적용했다. 이를 통해 고객은 용도에 맞게 차량 구조를 다양하게 변경할 수 있다. PV5 차체는 전장 4695㎜, 전폭 1895㎜지만, 회전반경을 5.5m 수준으로 좁혀 일본의 좁은 골목길과 도심 환경에서 민첩하고 효율적인 주행이 가능하도록 했다. 기아는 일본의 급속 충전 규격인 ‘차데모(CHAdeMO)’를 기본 적용해 현지 충전 인프라 이용 편의성도 높였다.



기아는 PV5가 전기차 선택권이 제한적인 일본에서 매력적인 대안이 될 뿐 아니라 물류 증가, 인력난, 지역 교통 공백 등 현지 사회문제 해결에도 기여할 수 있다고 보고 있다. 우선 PV5 패신저와 카고 모델을 선보인 뒤 PV5 WAV(휠체어 탑승 차량)로 라인업을 확대하고 2028년에는 후속 모델인 PV7을 출시할 계획이다.



기아는 지난해 4월 일본 유력 종합상사 소지츠와 손잡고 소지츠 100% 출자 신규 법인 ‘기아 PBV 재팬’을 출범시켰다. 이 법인은 도쿄니시 직영점을 포함해 7개 딜러숍과 52개 서비스센터를 운영하고 있다. 김 부사장은 “기아 PBV 재팬과 함께 일본 고객 수요에 맞춘 서비스를 제공하고, 전동화 전환을 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.