[경제 단신] 롯데마트 ‘숨결통식빵’ 4주간 15만개 판매 외

롯데마트 ‘숨결통식빵’ 4주간 15만개 판매

롯데마트·슈퍼는 자체브랜드(PB) 상품인 ‘오늘좋은 숨결통식빵’(사진)이 출시 4주 만에 누적 판매량 15만개를 기록했다고 13일 밝혔다. 지난달 16일 판매를 시작한 이 제품은 롯데마트 온라인 그로서리 플랫폼 ‘제타(ZETTA)’와 오프라인 매장에서 입고 즉시 품절되며 인기를 끌었다. 초기 2주간 약 5만개가 팔렸고 이후 완판 행진을 이어가며 4주간 15만개 판매량을 달성했다. 이 제품은 부드러운 식감에 결을 살린 통식빵 형태여서 활용도가 높다. 롯데마트·슈퍼는 “앞으로도 차별화한 기획력을 바탕으로 시장 트렌드를 선도하고 고객 수요를 충족시킬 합리적인 PB상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

코트라, 국외 보훈사적지 보존관리 MOU

코트라가 국가보훈부와 ‘국외 보훈사적지의 보존관리 및 활성화를 위한 업무협약(MOU·사진)’을 13일 체결했다. 이번 협약을 통해 양측은 △국외 보훈사적지 보존관리 및 활성화 지원 △국외 보훈사적지 정책사업 홍보 전파 지원 △국외 보훈사적지 정보제공 등을 협력한다. 협약 이행 첫걸음으로 코트라 사내 봉사 동아리인 ‘레프트핸즈’는 16일 국립서울현충원에서 임직원과 가족 40여명이 묘역 정화 봉사활동을 한다. 강경성 코트라 사장은 “이번 협약을 계기로 코트라의 해외 조직망을 활용해 국외 보훈사적지 활성화 사업을 지원할 것”이라며 “민족의 자긍심을 높이고 기업의 해외진출에 밑거름이 되도록 기여하겠다”고 밝혔다.

카톡, 한국인 SNS 이용 1위… 월 4770만명



한국인이 가장 많이 사용한 소셜미디어(SNS) 앱은 카카오톡인 것으로 나타났다. 13일 와이즈앱·리테일에 따르면 스마트폰 사용자를 표본 조사한 결과 올해 1∼4월 한국인이 가장 많이 사용한 SNS 앱은 카카오톡으로 월평균 사용자 수 4770만명을 기록했다. 이어 인스타그램 2808만명, 밴드 1559만명, 틱톡 943만명, 네이버 카페 904만명, 엑스(X·옛 트위터) 795만명, 핀터레스트 772만명, 페이스북 747만명, 스레드 729만명, 디스코드 680만명, 틱톡 라이트 642만명, 에브리타임 477만명, 텔레그램 409만명 등 순이었다. 가장 많이 성장한 SNS 앱은 제타로 전년 동기 대비 사용자 성장률 48.1%를 기록했다.