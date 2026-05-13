'K-조선, 더 큰 미래로' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령이 13일 울산 HD현대중공업을 방문해 선박 건조 현장을 시찰하고 조선업 관계자들과 K-조선 미래비전간담회를 가졌다.

이 대통령은 먼저 차량에 탑승해 도크를 시찰했다. 이어 노르웨이가 발주한 LNG 운반선 내부를 시찰하며 한국형 LNG 화물창 기술개발 현황 등에 대한 설명을 들었습니다. 현장에는 정기선 HD현대회장 및 부회장, HD현대중공업 부회장 및 대표이사, 직원대표 등이 참석했고, 정부에서는 구윤철 경제부총리, 김정관 산업부 장관, 김영훈 노동부 장관, 황종우 해수부 장관, 이억원 금융위원장 등이 참석했다.

시찰을 마친 이 대통령은 관계자들과 함께 기념 촬영을 하며 현장 노동자들을 격려했습니다.

현장 시찰을 마친 이재명 대통령은 호텔현대 바이 라한 울산에서 K-조선 미래비전간담회를 주재했다. 간담회에서 K-조선이 도약하기 위한 다양한 방안들이 논의됐다. 이 대통령은 “대한민국 조선산업이 미래 시장에서도 글로벌 경쟁력을 이어갈 수 있도록 정부도 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.