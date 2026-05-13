경주 방폐장 표층처분시설 준공, 세계 첫 '복합처분체계' 구축

세계 최초 복합처분시설 운영으로 K-방폐장 기술력 입증

7.0 지진 견디는 5중 다중차단 구조 적용, 12만5000 드럼 처분

저준위 방폐물 신속 처분으로 관리 효율성 강화 기대

경주 중저준위 방사성폐기물 처분시설의 2단계 표층처분시설이 준공되면서 경주 방폐장이 세계 최초의 '단일 부지 복합처분시설' 체계를 갖추게 됐다.

특히 저준위 방폐물 처리 효율성을 높이고, 향후 원전 해체 폐기물까지 수용할 수 있는 장기 관리 기반도 마련했다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장(가운데 왼쪽)과 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장(가운데 오른쪽)을 비롯 주요 내빈들이 2단계 표층처분시설 준공기념 제막식에 참석했다. 공단 제공

한국원자력환경공단은 13일 경주시 문무대왕면 방폐장 부지에서 2단계 표층처분시설 준공식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 기후에너지환경부와 고준위방사성폐기물관리위원회, 경북도·경주시 관계자, 유관기관, 지역대표 등 500여 명이 참석했다.

또 남아프리카공화국과 UAE, 대만, 베트남 등 해외 관계기관 인사들도 참석해 한국의 방폐장 건설·운영 기술력을 공유하고 국제 협력 방안을 논의했다.

2단계 표층처분시설은 총사업비 3141억원을 투입한 대규모 사업으로, 2012년 착수 이후 약 14년 만인 지난해 12월 준공했다. 시설 규모는 200리터 드럼 기준 총 12만5000 드럼 규모다.

표층처분시설은 방사능 준위가 비교적 낮은 저준위 이하 방사성폐기물을 지표면 가까운 깊이에 설치한 콘크리트 구조물에 처분하는 시설이다. 경주에는 모두 20개의 처분고가 만들어져 있다.

지난 4월 최원호 원자력안전위원회 위원장을 비롯한 관계자들이 2단계 표층처분시설 처분고 내에서 설명을 듣고 있다.

특히 5중 다중차단 구조를 적용해 규모 7.0의 지진에도 견딜 수 있도록 설계했다.

이번 준공으로 경주 방폐장은 기존 1단계 동굴처분시설과 함께 세계 최초로 단일 부지 내에 동굴과 표층이라는 복합처분시설 체계를 구축하게 됐다.

이에 따라 방사성폐기물의 특성과 방사능 준위에 맞춘 보다 효율적인 처분 체계 운영이 가능해질 것으로 기대된다.

원자력환경공단은 그동안 원전에서 나온 장갑·작업복 등 오염도가 낮은 저준위 폐기물과 병원·연구소에서 발생한 중준위 폐기물을 구분하지 않고 모두 동굴 처분시설에 처리해 왔다.

2단계 표층처분시설 처분고 전경.

하지만 2단계 표층 처분시설이 완공되면서 저준위 이하 폐기물은 표층 시설에서 빠르게 처분할 수 있다.

더욱이 현재 원전 부지에 임시 저장 중인 중저준위 방폐물의 안정적인 처분은 물론, 향후 원전 해체 과정에서 발생할 방폐물까지 수용할 수 있는 국가 차원의 장기 관리 기반을 마련했다는 점에서 의미가 매우 높다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "국민이 신뢰할 수 있는 방폐물 관리체계 구축을 위해 후속 3단계 매립형처분시설과 고준위 방사성폐기물 관리 기반 마련에도 최선을 다하겠다"고 강조했다.