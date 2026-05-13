22대 국회 후반기를 이끌 국회의장에 6선의 친명(친이재명)계 더불어민주당 조정식(사진) 의원이 낙점됐다. 국회부의장으로는 민주당 남인순, 국민의힘 박덕흠 의원이 사실상 확정됐다.
조 의원은 13일 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 상대후보인 5선의 박지원·김태년 의원을 제치고 후반기 민주당 국회의장 후보로 선출됐다. 조 의원은 11∼12일간 실시된 권리당원 온라인투표(20%)와 이날 실시한 의원 현장투표(80%)를 합산한 결과 과반을 득표해 결선 투표 없이 국회의장 후보로 선출됐다. 민주당은 개표 결과를 공개하지는 않았다.
국회의장은 원내 1당이 내는 것이 관례로 각 당이 의장과 부의장 후보를 추천하면 본회의에서 표결을 거쳐 확정된다. 조 의원은 민주당이 오는 20일 개최를 요구하고 있는 다음 본회의에서 국회의장에 선출될 것으로 보인다.
이날 같이 선출된 민주당 몫 국회부의장 후보에는 4선 남인순 의원이 같은 4선 민홍철 의원을 제치고 뽑혔다. 앞서 국민의힘은 이날 오전 열린 의원총회에서 국민의힘 몫 국회부의장 후보로 4선 박덕흠 의원을 선정했다.
차기 국회의장에 ‘명심’ 조정식
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부의장엔 남인순·박덕흠 의원
20일 본회의 표결 거쳐 확정
20일 본회의 표결 거쳐 확정
22대 국회 후반기를 이끌 국회의장에 6선의 친명(친이재명)계 더불어민주당 조정식(사진) 의원이 낙점됐다. 국회부의장으로는 민주당 남인순, 국민의힘 박덕흠 의원이 사실상 확정됐다.
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