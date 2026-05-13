박용선 포항시장 후보 “포항에 200만평 스마트밸리 ‘첨단소재특구’ 지정 공약 [6·3의 선택]

'국가전략첨단소재특구' 지정, 신소재 산업 등 기업 유치할 것"

기업전용 항만 건설 등 5조원 투자·1만개 일자리 창출 목표

미국 ‘리서치 트라이앵글 파크(RTP)’ 성공 사례 모델로 첨단소재 거점 대전환

박용선 국민의힘 포항시장 후보는 포항에 200만평 규모의 ‘스마트밸리’를 조성, 그래핀 신소재를 비롯한 첨단기업을 유치하겠다고 공약했다.

포항시 남구 동해면 스마트밸리 조성 예상도. 박용선 캠프 제공

박 후보는 13일 “포항은 포스텍과 방사광가속기 등 세계적 수준의 연구 인프라를 갖추고도 국가 차원의 공식적인 특구로 지정되지 않아 기업 유치에 어려움이 컸다”며 “연구 자산을 국가전략특구로 공식화하고 이와 연계해 200만평의 스마트밸리를 조성하여 포항의 산업 지도를 철강에서 첨단소재·이차전지·AI 로봇·수소에너지로 바꾸겠다”고 선언했다.

박 후보는 미국의 대표적 혁신 거점인 노스캐롤라이나주의 ‘리서치 트라이앵글 파크(RTP)’를 이번 공약의 벤치마킹 모델로 제시했다.

RTP는 듀크대, 노스캐롤라이나주립대 등의 우수한 연구 인력을 바탕으로 주 정부의 파격적인 세제 혜택을 더해 IBM, 시스코 등 300여 개 기업을 유치하는 등 세계 최대의 첨단산업 단지로 성장했다.

박 후보는 "포스텍이라는 훌륭한 두뇌와 방사광가속기라는 인프라를 갖춘 포항은 ‘한국판 RTP’를 조성할 최적지"라며, "신산업 육성을 위해 파격적인 세제 혜택과 규제 완화를 제공하면 대기업과 첨단소재기업 유치는 충분히 승산이 있다"고 강조했다.

박 후보는 이같은 인프라를 국가전략첨단소재특구로 지정받음과 동시에 동해면 일원에 200만평 규모의 ‘첨단소재 스마트밸리’를 조성하고, 입주 기업의 물류 비용 절감과 수출 경쟁력 강화를 위해 '기업 전용 항만' 1개소를 직접 건설한다는 방안도 세우고 있다.

이곳에는 그래핀 등 첨단신소재 관련 기업 30여 개를 유치할 예정이다.

이를 통해 약 5조원 규모의 투자 유치와 1만개의 양질의 일자리를 창출, 지역 청년 연구 인력의 유출을 막고 외부 인재 유입을 가속화한다는 전략이다.

또한, 최근 발표된 10대 그룹의 지방 투자 계획(약 270조원 규모)과 연계해 대기업 제조 시설 및 연구소를 포항으로 우선 유치하겠다는 구체적인 로드맵도 제시했다.

박용선(사진) 후보는 "이번 공약은 포항을 철강 의존 경제에서 벗어나 첨단소재 허브 도시로 확실하게 전환하는 거대한 프로젝트가 될 것"이라며, "국가전략첨단소재특구 지정과 해안가 스마트밸리 및 기업 전용 항만 건설을 동시다발적으로 추진하는 전략으로, 제조업 관련 인력과 청년 연구인력이 몰려드는 대한민국의 미래 산업 거점으로 포항을 탈바꿈시키겠다"고 밝혔다.