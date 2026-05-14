어르신에게 ‘친절한’ 상점 만들어요

큰 글씨 메뉴판 등 제작비 지원

영등포 ‘시니어 동행상점’ 모집

서울 영등포구가 지역 어르신들의 여가 문화를 활성화하고 소상공인의 매출 증대를 돕기 위해 ‘시니어 동행상점’을 모집한다.



13일 구에 따르면 모집 분야는 취미·교양, 휴게·식음료, 생활·편의, 문화·예술, 스포츠·건강 등 5대 업종이다. 음악학원과 공방, 카페·제과점, 미용실, 안경점, 영화관, 전시관, 당구장, 헬스장 등이 해당된다. 다만 일반 음식점과 병원·약국, 사행성 업종, 세금 체납 시설 등은 제외된다.



선정된 상점은 환경개선비 100만원을 지원받을 수 있다. 이 가운데 50% 이상은 큰 글씨 메뉴판 제작, 미끄럼 방지 경사로 설치, 지팡이 거치대 비치 등 어르신 편의시설 확충에 써야 한다. 나머지는 매장 운영에 필요한 일반 물품 구매 등에 사용할 수 있다.



참여를 원하는 업체는 22일까지 구청 어르신복지과를 방문해 신청서류를 제출하면 된다. 최종 선정 결과는 서울시 심의를 거쳐 6월 중 발표한다.