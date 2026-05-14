"우리를 향해 총을 쐈다"…리애나 부부, 자택 총격사건 증언

자택 진입로에 세워진 트레일러에서 휴식 중 총격 받아

팝스타 리애나(본명 로빈 리애나 펜티)가 지난 3월 자택에서 벌어진 총격 사건에 관해 이야기한 생생한 증언이 공개됐다.



미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 13일(현지시간) 입수한 법원 문서를 바탕으로 리애나 부부가 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스 자택 차고 진입로에 트레일러를 주차하고 쉬고 있던 일요일 오후 1시께 차량을 향해 총격이 시작됐다고 보도했다.

팝스타 리애나. AP연합뉴스.

당시 리애나는 10여 차례의 큰 금속이 부딪치는 소리를 들었고, 소리가 멈추자 차량 커튼을 걷고 트레일러 앞 유리에 총격으로 구멍이 난 것을 확인했다.



리애나는 당시 트레일러 침대에서 졸고 있던 배우자 에이셉 라키를 바닥으로 밀치고는 "우리를 향해 총을 쏘고 있다"고 말했다.



부부는 아이들이 있는 집으로 뛰어 들어가 총격이 벌어지고 있다는 것을 알렸다. 당시 집에는 3세와 2세, 생후 5개월 된 세 자녀와 리애나의 어머니, 유모, 가정부 등이 있었으며 부상자는 없었다.



이후 경찰은 트레일러와 현관문, 나무 울타리, 아이 방 외벽 등에서 총탄 흔적을 발견했다.



리애나는 사회관계망서비스(SNS)에서 스토킹과 살해 협박을 받은 적은 있지만, 이 사건과 연관될 만한 일은 없었다고 경찰에 진술했다.



총격범은 35세 여성 이바나 리제트 오르티스로, 리애나 자택을 향해 AR-15 소총을 20여 차례 발사했다.



그는 체포 후 "한마디만 하겠다. 나는 살인을 하려 한 것은 아니다"라고 주장했다. 검찰은 살인미수 혐의 등으로 오르티스를 기소했다.

<연합>