한낮 30도 넘는 초여름 날씨…남부엔 소나기도

목요일인 14일은 한낮 최고 기온이 30도 넘게 올라가는 초여름 날씨가 나타나겠다.



낮 기온은 18∼31도로 예보돼 평년(20∼25도)보다 높겠다.

낮 최고 기온 28도로 무더운 날씨를 보인 13일 서울 종로구 광화문 광장에서 외국인 관광객 가족들이 분수대를 구경하고 있다. 최상수 기자

다만 당분간 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 커 건강관리에 유의해야겠다.



전국이 대체로 맑겠으나 오후부터는 전라권과 경남 내륙 지역에 소나기가 내리겠다.



예상 강수량은 광주·전남과 전북이 5~20mm, 경남 내륙 지역이 5~10mm다.



오전까지는 강원 남부와 충북, 경상권 내륙에도 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.



인천, 경기, 충남 서해안과 강원 동해안, 전라권을 중심으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m로 예상된다.



※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.



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<연합>