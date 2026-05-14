“안전하게 탈게요”…BTS 정국, 6000만원짜리 취미 ‘플렉스’

그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 정국이 새 오토바이를 공개하며 관심을 모았다.

정국은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “왔다”라는 짧은 글과 함께 새로 구입한 오토바이 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 모델은 이탈리아 모터사이클 브랜드 두카티(Ducati)의 플래그십 슈퍼바이크 ‘파니갈레 V4 S’로 추정된다. 두카티코리아 홈페이지 기준 해당 모델의 국내 판매 가격은 약 6100만원이다.

정국 인스타그램 캡처

파니갈레 V4 S는 두카티의 대표 고성능 라인업으로, 강렬한 레드 컬러와 공기역학 설계를 적용한 전면 윙렛, 올린즈 서스펜션 등이 특징이다. 최근 공개된 뉴 파니갈레 V4는 두카티 슈퍼바이크 시리즈의 7세대 풀체인지 모델로 알려져 있다.

정국은 평소 오토바이에 대한 관심과 애정을 꾸준히 드러내온 바 있다. 그는 2024년 공개된 디즈니+ 예능 프로그램 ‘이게 맞아?!’에서 직접 라이딩을 즐기는 모습을 공개하기도 했다.

당시 정국은 “이 영상을 팬들이 보면 또 엄청 걱정하실 것”이라며 “오토바이 안전하게 타니까 너무 걱정하지 말라”고 말했다.

또한 그는 지난 4월에도 BTS 정규 5집 앨범 ‘아리랑’ 수록곡 ‘훌리건’을 배경 음악으로 오토바이를 타는 영상과 사진을 공개하며 눈길을 끌었다.

한편 BTS는 지난 3월 새 앨범 ‘아리랑’으로 복귀했다. 앨범 판매량은 한터차트 기준 발매 3일 만에 누적 판매량 400만장을 돌파했다.

이어 BTS는 고양종합운동장 주경기장에서 월드 투어 ‘아리랑’을 시작해 일본 도쿄돔, 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스 등에서 공연을 마무리했다. 오는 6월 12~13일부터는 부산, 북미, 유럽에서 투어를 이어갈 계획이다.