'제15회 대한민국 와인축제'…충북 영동서 와인산업 30년 살핀다

영동천 하상주차장 일원서 다음 달 11일 개막

와인 옥션·헤리티지관 등 산업 콘텐츠 강화

대한민국 와인산업의 중심으로 꼽히는 충북 영동군에서 ‘대한민국 와인 1번지’의 위상을 알리는 축제가 열린다.

영동군은 다음 달 11~14일까지 나흘간 영동천 하상주차장 일원에서 ‘제15회 대한민국와인축제’를 개최한다고 14일 밝혔다. 이번 축제는 영동 와인산업 30주년을 기념해 관광과 문화가 결합한 대한민국 대표 6차 산업 축제로의 도약이 목표다.

올해 축제는 ‘산업 중심 콘텐츠’를 강화했다. 군은 와인산업 30주년의 정체성을 확립하기 위해 △1996년산 빈티지 와인 옥션 △와인 헤리티지관 운영 △30주년 기념 퍼포먼스 △프리미엄 한정판 와인 출시 등을 통해 영동 와인의 역사와 미래 비전을 제시할 계획이다.

충북 영동군에서 다음 달 11일부터 나흘간 열리는 ‘제15회 대한민국와인축제’ 포스터. 영동군 제공

방문객 편의를 위한 공간도 재편성한다. 와인 판매장은 구매와 시음이 한자리에서 이뤄지도록 구성하고 주변에는 엄선된 지역 음식 부스와 소상공인 상점, 푸드트럭 등을 배치해 와인과 미식을 동시에 즐길 수 있게 했다.

가족 및 연인 단위 방문객을 위한 맞춤형 체험 행사도 풍성하다. 와인아카데미, 샹그리아 만들기, 커스텀 와인잔 제작 등 체험 행사와 함께 야간 포토존, 어린이 놀이 공간이 상설 운영된다. 특히 와인산업이 시작된 해인 1996년생 방문객에게는 매일 선착순 100명에게 리미티드 와인잔을 판매하는 이색 이벤트도 마련된다.

이 밖에도 축제 기간 중 영동난계국악단 공연, 한국와인대상 시상식, 타임슬립 1996 콘서트 등 볼거리가 이어진다. 전통시장과 연계한 ‘영동에 나들이 갈來(래)’ 프로그램을 통해 지역 경제 활성화에도 힘을 보탠다.

영동군 문화관광재단 관계자는 “와인산업 30주년을 맞아 영동 와인만의 헤리티지를 담은 차별화된 콘텐츠를 정성껏 준비했다”며 “많은 관광객이 영동을 찾아 명품 와인의 향기와 축제의 즐거움을 만끽하시길 바란다”고 말했다.